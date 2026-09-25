Xe ben tông sập giá long môn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành

Thùng xe ben chưa hạ xuống nhưng tài xế vẫn cho xe lưu thông, dẫn đến va vào giá long môn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông tin, đơn vị đang làm việc với tài xế xe ben liên quan vụ xe này tông sập giá long môn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 13h ngày 24/9, tài xế lái xe ben lưu thông trên cao tốc theo hướng từ nút giao An Phú đi trạm thu phí Long Phước.

Khi đến đoạn qua phường Bình Trưng (TP.HCM), thùng xe phía sau chưa được hạ xuống nhưng xe vẫn di chuyển, va vào giá long môn.

Hiện trường tài xế xe ben tông sập giá long môn trên cao tốc TP.HCM.

Cú tông khiến xe ben chao đảo rồi đâm vào hàng rào công trình đang thi công mở rộng cao tốc. Giá long môn cùng các bảng báo hiệu trên công trình bị húc văng, rơi xuống mặt đường.

Thời điểm xảy ra sự cố, trời đang mưa, nhiều phương tiện lưu thông qua khu vực. May mắn, giá long môn không rơi trúng phương tiện nào và không gây thương vong.

Nhận tin báo, Đội CSGT Cát Lái phối hợp các đơn vị liên quan đến hiện trường xử lý sự cố, phân luồng giao thông và làm việc với tài xế.

Bước đầu, tài xế cho biết sau khi đổ đất tại công trình, người này quên hạ thùng xe trước khi di chuyển nên xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng đang làm việc với các bên liên quan để thỏa thuận phương án bồi thường và khắc phục thiệt hại.