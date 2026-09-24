Va chạm với xe ben, một phụ nữ tử vong

Khoảng 9 giờ ngày 24-9, tại ngã 3 Quốc lộ 1 - đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bắc Cam Ranh xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người thiệt mạng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển xe mô tô di chuyển trên Quốc lộ 1 đã va chạm với xe ben mang biển kiểm soát thuộc tỉnh Đắk Lắk (chưa rõ danh tính tài xế). Sau va chạm, người phụ nữ cùng phương tiện ngã xuống đường và bị xe ben cán qua người gây tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận tin, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phường Bắc Cam Ranh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng liên quan tham gia điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường. Hiện vụ việc đang được Công an phường Bắc Cam Ranh phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ.