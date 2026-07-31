Quyết liệt xử lý xe quá tải trọng, cơ nới thành, thùng

Cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của hệ thống hạ tầng giao thông, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng (VLXD), than, đất đá, hàng hóa tại Quảng Ninh ngày càng tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện. Trước thực tế đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Quảng Ninh có hệ thống giao thông kết nối liên vùng, đồng thời là trung tâm công nghiệp, khai khoáng, logistics và cảng biển khá đa dạng. Do vậy, lượng phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động trên địa bàn rất lớn, nhất là xe vận chuyển VLXD, đất đá, than và hàng hóa phục vụ các công trình trọng điểm. Điều này đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ tải trọng phương tiện ngay từ đầu nguồn hàng, trên các tuyến vận chuyển và tại các khu vực cửa ngõ của tỉnh.

Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh, tổ chức kiểm tra tải trọng phương tiện trên QL279 đoạn đi qua địa bàn phường Cao Xanh.

Thượng tá Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết: “Nhằm ngăn chặn tình trạng xe quá tải, quá khổ và cơi nới thành, thùng xe, lực lượng CSGT Đường bộ số 2 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, công tác tuần tra, kiểm soát được tổ chức thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và những địa bàn có lưu lượng xe tải lớn. Các tổ công tác chủ động bố trí lực lượng vào những khung giờ, tuyến đường có nguy cơ cao để phát hiện và xử lý vi phạm. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương… nhằm kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vận tải, bến bãi, mỏ khai thác và điểm tập kết hàng hóa”.

Theo đó từ đầu năm 2026 đến nay, qua công tác kiểm tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 76 trường hợp xe chở quá tải trọng, xử phạt gần 400 triệu đồng; xử lý 72 trường hợp phương tiện vi phạm quá khổ giới hạn, xử phạt gần 300 triệu đồng. Những con số này phản ánh việc kiểm tra, xử lý được thực hiện quyết liệt, đồng thời cho thấy tình trạng vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các biện pháp quản lý phải được duy trì thường xuyên, liên tục.

Thực tế cho thấy, lợi nhuận từ việc chở quá tải khiến một số chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải vẫn cố tình vi phạm. Chỉ cần tăng thêm vài tấn hàng mỗi chuyến xe, doanh nghiệp có thể giảm số chuyến vận chuyển, tiết kiệm chi phí nhiên liệu và nhân công. Tuy nhiên, lợi ích trước mắt này lại gây thiệt hại rất lớn cho xã hội khi làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, gia tăng nguy cơ tai nạn và tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng với các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Đại uý Nguyễn Văn Yên Hưng, cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết: “Để xử lý triệt để tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, chúng tôi tục nâng cao trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp vận tải, chủ mỏ, bến bãi và đơn vị xếp dỡ hàng hóa thông qua công tác tuyên truyền. Việc kiểm soát tải trọng phải được thực hiện ngay từ nơi xếp hàng, không để phương tiện xuất bến khi đã vượt tải trọng hoặc vượt kích thước cho phép. Các doanh nghiệp cần nhận thức rằng việc chấp hành quy định không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn góp phần bảo vệ uy tín, thương hiệu và sự phát triển bền vững của chính đơn vị mình”.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý tải trọng phương tiện như: Sử dụng hệ thống camera giám sát, cân tải trọng điện tử, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng... sẽ giúp phát hiện vi phạm nhanh hơn, hạn chế tình trạng né tránh lực lượng kiểm tra và nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý.

Nhiều xe tải nặng vẫn chở hàng cao hơn nóc xe lưu thông trong các khu dân cư. Ảnh chụp tại phường Hoàng Quế, ngày 12/6/2026.

Một giải pháp quan trọng khác là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tải trọng phương tiện đến các doanh nghiệp, lái xe và chủ hàng. Khi nhận thức được hậu quả của việc chở quá tải và các chế tài xử lý nghiêm khắc, các tổ chức, cá nhân sẽ có ý thức tự giác chấp hành pháp luật tốt hơn. Song song với tuyên truyền là việc xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với mọi hành vi vi phạm.

Việc kiểm soát chặt chẽ xe quá tải trọng, xe cơi nới thành, thùng không chỉ nhằm xử lý các trường hợp vi phạm, mà còn góp phần bảo vệ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng của người tham gia giao thông và xây dựng môi trường vận tải văn minh, công bằng.