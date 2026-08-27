Sẵn sàng chương trình nghệ thuật chào mừng thành phố Quảng Ninh

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành phố Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Với quy mô hoành tráng, không gian trình diễn mở và sự kết hợp giữa nghệ thuật cùng công nghệ hiện đại, chương trình hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mãn nhãn, tạo nên không gian nghệ thuật đặc sắc để người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí của sự kiện, chung niềm tự hào trước dấu mốc lịch sử khi Quảng Ninh bước sang một chặng đường phát triển mới.

Không gian biểu diễn mở rộng mang đến trải nghiệm đa chiều cho khán giả.

Điểm khác biệt lớn nhất của chương trình lần này so với những chương trình nghệ thuật mà Quảng Ninh đã tổ chức là ở quy mô, không gian và cách thức tổ chức. Chương trình lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành, dự kiến thu hút khoảng 100.000 người dân, đại biểu và du khách tham gia, theo dõi.

Không gian trình diễn được thiết kế mở với chiều dài lên tới 150m. Sân khấu trung tâm được xây dựng theo mô hình xoay độc đáo, tạo điều kiện phục vụ đồng thời khán giả tại Quảng trường 30/10 và khu vực đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. Hệ thống màn hình LED trên sân khấu có tổng diện tích khoảng 2.500m², góp phần mở rộng không gian thưởng thức và tăng hiệu quả thị giác cho toàn bộ chương trình.

Sân khấu trung tâm được xây dựng theo mô hình xoay độc đáo, tạo điều kiện phục vụ đồng thời khán giả tại Quảng trường 30/10 và khu vực đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Đặc biệt, màn trình diễn drone light là một trong những điểm nhấn được đông đảo khán giả chờ đợi. Dự kiến 3.500 thiết bị bay không người lái cùng cất cánh, tạo nên những hình ảnh nghệ thuật trên bầu trời Hạ Long. Các drone light sẽ tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu tượng thành phố Quảng Ninh; những danh thắng, công trình tiêu biểu; nét đẹp văn hóa, con người Quảng Ninh, cùng các giá trị đặc trưng của vùng đất mỏ.

Sự kết hợp giữa chương trình nghệ thuật với công nghệ hiện đại, ánh sáng, 3D mapping và trình diễn drone light tạo nên một tổng thể trình diễn liên hoàn, mở rộng không gian trải nghiệm cho công chúng. Người dân và du khách có thể theo dõi chương trình từ nhiều vị trí khác nhau, đồng thời các yếu tố công nghệ cũng góp phần nâng cao hiệu quả truyền hình trực tiếp và lan tỏa hình ảnh sự kiện trên các nền tảng truyền thông.

Diễn viên tập luyện chuẩn bị cho chương trình.

Anh Tống Vương Trí, đại diện Ban Tổ chức chương trình, cho biết: Nội dung chương trình được cấu trúc thành 4 chương, kể câu chuyện về lịch sử, con người, những thành tựu nổi bật và khát vọng vươn lên của Quảng Ninh. Ban Tổ chức mong muốn đây không chỉ là một chương trình để thưởng thức nghệ thuật, mà thực sự trở thành một sự kiện cộng đồng, nơi người dân và du khách cùng tham gia, cùng chia sẻ niềm tự hào về dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Các drone light tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng thành phố Quảng Ninh cùng những danh thắng, công trình tiêu biểu

Với quy mô lớn và yêu cầu cao về nội dung nghệ thuật, kỹ thuật, cũng như công tác bảo đảm an toàn, các phần việc đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ và bám sát tiến độ. Cùng với việc hoàn thiện sân khấu, không gian tổ chức, chương trình nghệ thuật và hệ thống công nghệ trình diễn, các lực lượng chức năng phối hợp xây dựng, triển khai phương án phân luồng giao thông, bảo đảm ANTT, PCCC-CNCH, y tế và kiểm soát hoạt động của phương tiện bay không người lái.

Khu vực chỗ ngồi của đại biểu cũng đang được hoàn tất.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thị Thanh Thủy, quan điểm của Ban Tổ chức là chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để việc tổ chức diễn ra thuận lợi nhất, tạo điều kiện để người dân và du khách đến với chương trình trong tâm thế vui tươi, tự hào và an toàn. Mục tiêu cuối cùng là tạo nên một sự kiện xứng tầm với dấu mốc lịch sử của Quảng Ninh, đồng thời để lại những ấn tượng đẹp về thành phố hiện đại, năng động, văn minh, giàu bản sắc và khát vọng vươn lên.

Để đông đảo người dân có thể thuận tiện theo dõi chương trình, Ban Tổ chức dự kiến lắp đặt 25 màn hình LED tại hai bên đường Trần Quốc Nghiễn và khu vực xung quanh Quảng trường 30/10, cùng hệ thống âm thanh được kết nối, đồng bộ với sân khấu chính. Không gian rộng mở, hệ thống trình diễn hiện đại và sự tham gia của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên hứa hẹn đêm nghệ thuật sẽ trở thành ngày hội lớn của nhân dân, nơi niềm tự hào về quê hương được lan tỏa trong khoảnh khắc Quảng Ninh bước vào một chặng đường phát triển mới.