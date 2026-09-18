Phường Vàng Danh: Tập trung nguồn lực hoàn thiện hạ tầng đô thị

Với mục tiêu từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, phường Vàng Danh đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp giao thông, phòng chống sạt lở và ngập úng. Qua đó, khắc phục những bất cập về hạ tầng, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo diện mạo đô thị ngày càng đồng bộ, khang trang.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở suối khu phố Bắc Sơn 1, phường Vàng Danh đang được tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026.

Theo kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2026, phường Vàng Danh được giao 251 tỷ đồng để triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, gồm 15 công trình chuyển tiếp và 26 công trình khởi công mới. Nguồn vốn được ưu tiên cho các công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh và yêu cầu phát triển đô thị, như nâng cấp, chỉnh trang đường giao thông, hoàn thiện hạ tầng, khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng và nâng cao khả năng ứng phó với mưa bão.

Một trong những công trình trọng điểm đang được phường tập trung triển khai là Dự án đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở suối khu phố Bắc Sơn 1. Đây là khu vực có nhiều hộ dân sinh sống dọc tuyến suối, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi tình trạng nước dâng cao, xói mòn bờ suối và nguy cơ sạt lở, ngập úng khi mưa lớn.

Khởi công từ tháng 6/2026, dự án có tổng mức đầu tư hơn 18,4 tỷ đồng, xây dựng tuyến kè bê tông cốt thép dài hơn 700m, cao khoảng 5-6m, cùng hệ thống thoát nước phía sau kè và các hạng mục phụ trợ. Sau hơn 2 tháng thi công, các đơn vị đang huy động nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công đồng bộ, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 10/2026.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến kè chống sạt lở suối khu phố Bắc Sơn 1, phường Vàng Danh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.



Khi hoàn thành, tuyến kè sẽ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng lân cận; hạn chế sạt lở, xói mòn, ổn định dòng chảy, nâng cao khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng trong mùa mưa bão. Công trình cũng góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Cùng với dự án tuyến kè, phường Vàng Danh đang đẩy nhanh tiến độ các công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2026. Đến nay, phường đã hoàn thành quyết toán 15/15 công trình chuyển tiếp; trong số 26 công trình khởi công mới, có 8 công trình đã hoàn thành, các công trình còn lại đang được tập trung triển khai. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 100 tỷ đồng.

Một số công trình hạ tầng giao thông đang được chú trọng thực hiện như nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ trụ sở Công an phường Vàng Danh đến ngõ 353; nâng cấp tuyến đường liên khu Chạp Khê - Nam Trung... Các dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt và từng bước chỉnh trang diện mạo đô thị.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ trụ sở Công an phường Vàng Danh đến ngõ 353 đang được triển khai thi công, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.



Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Vàng Danh, cho biết: Để bảo đảm tiến độ kế hoạch đầu tư công năm 2026, trung tâm đang tập trung đôn đốc các đơn vị thi công huy động nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ các công trình, hạng mục trọng điểm; đồng thời phối hợp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiến độ được tăng cường, gắn trách nhiệm của từng đơn vị với tiến độ thi công và giải ngân vốn. Mục tiêu là hoàn thành cao nhất kế hoạch vốn được giao, sớm đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ nhu cầu dân sinh và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị Vàng Danh theo hướng đồng bộ, khang trang.