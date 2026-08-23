Sắc thu thiền định ở Yên Tử

Là mùa đẹp nhất trong năm, mùa thu ở Yên Tử mở ra không gian trong trẻo với mây bảng lảng, rừng chuyển sắc và tiếng chuông chùa ngân vang. Cùng với cảnh sắc ấy, chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026” mang đến chuỗi trải nghiệm văn hóa, tâm linh, nghệ thuật đặc sắc giữa miền di sản thế giới.

Nếu mùa xuân ở Yên Tử rộn ràng bước chân hành hương, thì mùa thu ở đây lại tĩnh lặng, níu chân du khách. Trong tiết trời dịu mát, du khách có thể chậm bước giữa không gian trong trẻo, cảm nhận văn hóa Trúc Lâm.

Năm 2026, chương trình “Sắc thu thiền định” dự kiến diễn ra từ trung tuần tháng 8 đến tháng 12 tại Khu di tích Yên Tử và một số điểm du lịch trên địa bàn phường Yên Tử. Nhiều trải nghiệm được tổ chức hằng ngày theo khung giờ cố định, thuận tiện cho việc tham quan, nghỉ dưỡng của du khách.

Mùa thu, trải nghiệm Yên Tử càng thêm hấp dẫn với nhiều chương trình đặc sắc của “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”.

Điểm nhấn đặc sắc là tour “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” vào sáng cuối tuần. Từ sáng sớm, du khách di chuyển lên khu vực chùa Đồng để săn biển mây, ngắm toàn cảnh non thiêng Yên Tử trong ánh bình minh, chụp ảnh lưu niệm và ngồi thiền thư giãn giữa không gian thanh vắng trên đỉnh núi. Đây là trải nghiệm kết hợp hành trình chinh phục, chiêm bái với thư giãn tinh thần.

Một trải nghiệm nổi bật khác là tour “Hạnh phúc con trở về”, diễn ra từ 16h30 đến 19h hằng ngày, kết nối Cổng Khai Tâm với Thiền viện Trúc Lâm. Dành cho du khách lưu trú tại Legacy Yên Tử và Làng Nương, tour mang đến hành trình lắng đọng giữa ánh hoàng hôn và không gian thiền.

Các hoạt động thường xuyên gồm thiền thở và yoga kết hợp phương pháp thở vào buổi sáng tại khu di tích, được tổ chức luân phiên theo ngày. Du khách còn có thể tham gia hành trình khám phá Di sản thế giới Yên Tử qua hệ thống chùa, am, tháp. Tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm, du khách có thể trải nghiệm tour “Khám phá bí ẩn cung điện cổ”. Trong khi đó, không gian “Diệu âm Yên Tử” được tổ chức tại Gương Thiền - Cổng Khai Tâm. Bên cạnh đó, hoạt động “Thiền Buông thư” tại phòng tranh, phòng thiền Cổng Khai Tâm mang đến những phút tĩnh tại trong ngày.

Ngoài khám phá chùa Đồng, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch tâm linh ý nghĩa.

Không chỉ dành cho khách hành hương, Yên Tử còn mở ra hệ sinh thái trải nghiệm phong phú cho gia đình, nhóm bạn và du khách trẻ yêu thích hoạt động ngoài trời. Tại Quảng trường Minh Tâm, du khách có thể cưỡi ngựa, bắn cung, bắn súng đạn nhựa, vừa giải trí, vừa rèn luyện sự khéo léo và tập trung. Không khí lễ hội còn được khuấy động bằng các trò chơi dân gian quen thuộc như kéo co, cờ người, đánh đu, đẩy gậy, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu… diễn ra tại quảng trường và sân đình Làng Nương, tạo nên không gian giao lưu đậm tính cộng đồng, gợi nhớ hội làng truyền thống.

Bên cạnh đó, chương trình “Về lại gấm vóc xưa” cho phép du khách mặc cổ phục Việt, dạo bước giữa không gian làng cổ, sống chậm và cảm nhận di sản. Khi chiều buông, “Đêm hội Làng Nương - Village night show” diễn ra hằng ngày tại sân đình, tái hiện văn hóa của người Dao Thanh Y qua các tiết mục dân gian. Chương trình khép lại bằng hoạt động rước, thả đèn hoa đăng, tạo nên khung cảnh huyền ảo giữa núi rừng Yên Tử.

Không gian chợ quê và khu ẩm thực chay tại Làng Nương cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm, giới thiệu đặc sản Yên Tử, sản phẩm OCOP Quảng Ninh, cùng đồ thủ công truyền thống của người Dao. Đây không chỉ là nơi thưởng thức ẩm thực, mà còn là không gian giao lưu văn hóa, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hơn nhịp sống và bản sắc của vùng di sản.

Bên cạnh lịch trải nghiệm hằng ngày, chuỗi sự kiện còn có Tuần lễ Vu Lan diễn ra từ ngày 21 đến 27/8; chương trình Trung thu sớm dự kiến tổ chức ngày 23/8 tại Khu di tích Yên Tử, tập trung ở sân đình Làng Nương, với các hoạt động làm đèn ông sao, hát xẩm, thi cờ tướng, pháo đất, kéo mo cau, trò chơi dân gian, lửa trại, rước đèn và thả hoa đăng.

Trong chương trình còn có nhiều hoạt động phù hợp với nhóm du khách, gia đình, bạn bè và du khách trẻ tuổi thích khám phá văn hóa, thiên nhiên.

Góp thêm nhịp sôi động là Giải Yên Tử Ultra Trail, diễn ra trong tháng 9 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, gồm các cự ly 5km, 15km, 25km, 50km và cự ly mới 70km. Tháng 11 có Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử”; tiếp đó là Yên Tử Heritage Marathon “Chạm vùng di sản”, diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/11 tại khu di tích.

Để cảm nhận trọn vẹn mùa thu ở di sản, du khách nên đón bình minh trên chùa Đồng, khám phá chùa tháp và nghỉ lại Làng Nương. “Sắc thu thiền định 2026” mở ra hành trình hành hương - nghỉ dưỡng - thưởng ngoạn, giúp chạm sâu vào văn hóa Yên Tử.

Tạ Thượng Quân