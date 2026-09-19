Góp sức xây dựng thành phố mới

Chào mừng thành phố Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới, các cấp công đoàn và công nhân, lao động đang cụ thể hóa khí thế thi đua bằng những công trình, phần việc, sáng kiến ngay tại cơ sở, góp sức xây dựng thành phố bằng chính năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Ngay sau khi Quảng Ninh hướng tới dấu mốc trở thành thành phố, LĐLĐ Quảng Ninh đã phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 8 đến hết tháng 12/2026, cao điểm từ tháng 8 đến tháng 11. Chủ đề thi đua là "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc” hướng phong trào vào sản xuất, chăm lo người lao động và những công trình, phần việc có sản phẩm cụ thể.

Công nhân lao động Công ty TNHH công nghiệp chính xác EVA Quảng Ninh, KCN Bắc Tiền Phong, phường Liên Hoà trong ca sản xuất.

LĐLĐ Quảng Ninh yêu cầu mỗi công đoàn cơ sở đăng ký ít nhất một công trình, phần việc hoặc mô hình thiết thực; đồng thời tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo đoàn viên, cải thiện môi trường làm việc. Các cấp công đoàn tập trung phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thực hành tiết kiệm. Năm 2026, đội ngũ CNVCLĐ phấn đấu đạt xấp xỉ 3.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Theo ông Tô Xuân Thao, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quảng Ninh, LĐLĐ thành phố xác định thi đua chào mừng thành phố mới phải tạo ra những kết quả cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn vận động đoàn viên, người lao động thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống người lao động. Mỗi công trình, phần việc, sáng kiến hoàn thành chính là đóng góp thiết thực của đội ngũ công nhân, lao động vào sự phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Công đoàn phường Quang Hanh chọn phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và đổi mới hoạt động làm những phần việc chào mừng. Công đoàn phường đã vận động thành lập thêm 3 công đoàn cơ sở với trên 40 đoàn viên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng Cẩm Phả, Công ty TNHH Thương mại và XNK Nga Anh, Công ty CP Thiết bị công nghiệp Vifaco. Qua đó, Công đoàn phường hoàn thành 6/3 công đoàn cơ sở, đạt 200% kế hoạch.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Chủ tịch Công đoàn phường Quang Hanh, chia sẻ: “Chúng tôi chọn những việc sát với chức năng của tổ chức Công đoàn để chào mừng thành phố mới. Phát triển thêm tổ chức công đoàn giúp tập hợp người lao động, tạo điều kiện để Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền lợi và tổ chức các phong trào thi đua ngay trong doanh nghiệp. Khi thành lập được công đoàn cơ sở, chúng tôi tiếp tục hướng dẫn đơn vị xây dựng hoạt động phù hợp với sản xuất, kinh doanh, để tổ chức Công đoàn thực sự có vai trò trong doanh nghiệp”.

Công đoàn phường Quang Hanh còn đưa hoạt động tuyên truyền lên Facebook, Zalo, TikTok. Đến nay, đơn vị đã xây dựng 1 video tuyên truyền về thành lập thành phố Quảng Ninh, 3 video về pháp luật lao động và an toàn, vệ sinh lao động cùng ít nhất 15 infographic, poster. Các sản phẩm thu hút hàng nghìn lượt tương tác, giúp thông tin công đoàn đến với người lao động nhanh hơn qua những nền tảng họ sử dụng hằng ngày.

Thợ lò Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin thi đua lao động sản xuất.

Trong các đơn vị sản xuất, tinh thần thi đua hiện hữu rõ hơn qua năng suất của từng tổ, từng người thợ. Tại Phân xưởng K7, Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, anh Lê Văn Sáu, Tổ trưởng sản xuất số 2, cùng đồng đội bám sát mục tiêu đào lò năm 2026 lập thành tích chào mừng thành phố. Kế hoạch 9 tháng đầu năm của phân xưởng ước đạt 1.595m lò mới và 82m lò xén; riêng tổ của anh Sáu đảm nhận 540m lò mới và 30,5m lò xén. Anh luôn đi đầu trong công việc, giữ nghiêm quy trình kỹ thuật, an toàn và vận động anh em tham gia các phong trào thi đua.

Anh Sáu chia sẻ: “Với thợ lò, thi đua trước hết phải thể hiện ở từng ca sản xuất. Tổ trưởng phải làm trước, làm đúng thì anh em mới cùng mình cố gắng. Chúng tôi đặt mục tiêu vừa bảo đảm tiến độ, năng suất, vừa giữ an toàn, bởi hoàn thành thêm mét lò nào thì mét lò ấy cũng phải bảo đảm kỹ thuật và an toàn cho anh em”.

Từ thực tiễn có thể thấy, mỗi cơ sở đang chọn một việc phù hợp để hưởng ứng đợt thi đua. Thành phố mới mở ra một chặng đường mới; với công nhân, lao động Quảng Ninh, niềm vui ấy đang chuyển thành năng suất, sáng kiến và những phần việc hoàn thành ngay tại nơi làm việc.