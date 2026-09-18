Quảng Ninh tham gia hội thảo về các vùng đất ngập nước tại thành phố Đồng Nai

Trong khuôn khổ hội thảo “Tăng cường quản lý, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng và đề xuất danh mục các khu Ramsar tiềm năng” do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Cát Tiên phối hợp Viện Địa lý nhân văn và Phát triển bền vững tổ chức trong 2 ngày 17 và 18/9 tại thành phố Đồng Nai, đại diện thành phố Quảng Ninh - Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh đã tham gia tham luận với chủ đề “Nhận diện giá trị đặc sắc và định hướng quản trị hệ sinh thái dựa trên dữ liệu, cộng đồng và phát triển xanh tại Quảng Ninh”.

Theo đó, Quảng Ninh được xem là lát cắt thu nhỏ của đa dạng sinh học Việt Nam. Trong đó vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, Yên Tử, Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Đồng Rui, Cô Tô - Đảo Trần là những không gian sinh thái - văn hóa có ý nghĩa chiến lược đối với bảo tồn thiên nhiên của Quảng Ninh và của quốc gia.

Hội thảo “Tăng cường quản lý, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước quan trọng và đề xuất danh mục các khu Ramsar tiềm năng” thu hút gần 100 đại biểu đến từ các đơn vị chuyên môn.

Trong nhiều năm qua, Quảng Ninh đã từng bước đưa nội dung bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và quản lý đất ngập nước tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đã hoàn thành điều tra, thống kê, kiểm kê diện tích các vùng đất ngập nước và xác lập các vùng đất ngập nước quan trọng. Thành phố cũng đã triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần, vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đồng thời nghiên cứu, đề xuất thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui (xã Hải Lạng) và hồ sơ hướng Đồng Rui tới khu Ramsar.

Tại hội thảo, đại diện Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh khẳng định: Từ thực tiễn, Quảng Ninh đề xuất việc chuyển từ tư duy “bảo vệ diện tích” sang “duy trì chức năng hệ sinh thái”, xây dựng cơ sở dữ liệu sống về đa dạng sinh học và đất ngập nước, lựa chọn một số khu vực trọng điểm để thí điểm quản lý dựa trên dữ liệu, gắn bảo tồn với sinh kế và thương hiệu địa phương. Quan điểm của Quảng Ninh là bảo tồn đa dạng sinh học không đối lập với phát triển. Với cách tiếp cận trên, Quảng Ninh hoàn toàn có thể trở thành địa phương tiêu biểu trong thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học.

Các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ, nắm bắt thông tin về hiện trạng đất ngập nước Bầu Sấu thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên, việc phát triển sinh kế cộng đồng và công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu Ramsar, tiêu chuẩn cơ sở xử lý sinh vật ngoại lai đất ngập nước, kinh nghiệm xây dựng hồ sơ và đề xuất danh mục Ramsar tiềm năng…