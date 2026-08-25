Sẵn sàng cho chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh

Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch quy mô lớn sẽ diễn ra từ cuối tháng 8, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân và du khách, chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Ngày 24/8/2026, tại phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở ra chặng đường phát triển mới với không gian rộng hơn, yêu cầu cao hơn và trách nhiệm lớn hơn đối với địa phương.

Chào mừng sự kiện này đồng thời gắn với kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh đang khẩn trương chuẩn bị chuỗi hoạt động quy mô trên các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và thương mại.

Nhiều sự kiện quy mô lớn

Điểm nhấn đầu tiên là Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, dự kiến tổ chức sáng 28/8 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm, với khoảng 900 đại biểu, trong đó có khoảng 100 đại biểu quốc tế.

Cùng ngày, lúc 20h10, tại Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” sẽ lên sóng truyền hình trực tiếp. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự trực tiếp, với khoảng 1.000 nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng diễu hành.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” dự kiến diễn ra tối 28/8 tại Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dự kiến tham gia chương trình như: NSND Quang Thọ, Đen, Tùng Dương, Tóc Tiên, Hồ Quỳnh Hương, Rhyder, JiYeon (T-Ara), Phương Ly cùng nhiều nghệ sĩ, ca sĩ khác. Chương trình được xây dựng thành 4 chương, khắc họa hành trình phát triển, những giá trị văn hóa và khát vọng vươn lên của đất và người Quảng Ninh.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV8, VTV9, VTVgo, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, đồng thời phát trên các nền tảng số và hệ thống màn hình LED tại các địa phương trong tỉnh.

Hạ Long rực sáng với những màn trình diễn công nghệ

Trong chuỗi hoạt động, người dân và du khách còn được thưởng thức chương trình trình diễn ánh sáng trên di sản vịnh Hạ Long với sự tham gia của 72 tàu du lịch. Chương trình diễn ra từ ngày 26 đến 28/8, trong khung giờ 18h30-22h, kết hợp ánh sáng, âm thanh và pháo hoa trên tàu.

72 tàu du lịch sẽ tham gia chương trình trình diễn ánh sáng trên di sản vịnh Hạ Long từ ngày 26 đến 28/8, tạo điểm nhấn trong chuỗi sự kiện chào mừng.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 27/8 tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Sau lễ khai mạc, các tàu xuất phát theo đội hình từ khu vực cầu Bài Thơ đến bãi tắm Hòn Gai và quay trở lại, tạo thành hành trình vòng tròn khép kín.

Đặc biệt, bầu trời khu vực vịnh Hạ Long dự kiến được thắp sáng bởi 3.000 drone light, kết hợp trình diễn ánh sáng của tàu du lịch và công nghệ 3D Mapping, tái hiện những hình ảnh đặc trưng về văn hóa, con người, cảnh quan và diện mạo phát triển của Quảng Ninh. Công nghệ 3D Mapping cũng được trình chiếu tại mặt ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm từ ngày 28/8 đến 2/9.

Màn trình diễn khoảng 3.000 drone light trên bầu trời sẽ là một trong những điểm nhấn công nghệ đặc sắc chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Không gian văn hóa, thương mại, du lịch sôi động

Từ ngày 28/8 đến 6/9, Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm cùng khu vực đường Trần Quốc Nghiễn. Hội chợ có khoảng 200 gian hàng với hơn 1.560 sản phẩm, quy tụ các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Quảng Ninh và 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cùng với đó là triển lãm quy hoạch đô thị và nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ số, công nghệ trình chiếu hiện đại, diễn ra từ ngày 28/8 đến 2/9. Không gian triển lãm tích hợp sa bàn số, 3D Mapping, Hologram, Digital Twin, bản đồ tương tác, thực tế ảo mở rộng và trình chiếu 360°, giúp người dân, du khách và nhà đầu tư có cái nhìn trực quan về định hướng phát triển Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Các hoạt động thể thao, kích cầu du lịch cũng được triển khai đồng bộ. Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 tổ chức ngày 30/8 tại 48 điểm trên toàn tỉnh; riêng điểm cấp tỉnh tại khu vực bãi tắm Hòn Gai dự kiến có khoảng 4.000 người tham gia.

Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 tổ chức ngày 30/8 tại 48 điểm trên toàn tỉnh.

Tuần lễ kích cầu du lịch được triển khai gắn với chuỗi sự kiện chào mừng thành phố Quảng Ninh, trong đó chương trình “Quảng Ninh - Chào thành phố mới” dự kiến diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9, kết hợp các chương trình ưu đãi về lưu trú, ăn uống, tham quan, vui chơi, giải trí và nhiều sản phẩm du lịch.

Sẵn sàng cho dấu mốc mới

Cùng với việc tổ chức các sự kiện, Quảng Ninh đã và sẽ triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; cấp hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc cho 100% hộ gia đình trên địa bàn. Địa phương cũng rà soát, cập nhật thống nhất tên gọi “thành phố Quảng Ninh” trên các nền tảng số, hệ thống thông tin, hồ sơ, tài liệu và các sản phẩm truyền thông sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực.

Hơn 406.000 lá cờ Tổ quốc được trao tới 100% hộ gia đình trên địa bàn Quảng Ninh, tạo không khí rực rỡ, phấn khởi hướng tới dấu mốc trở thành thành phố.

Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, cấp cứu, an toàn thực phẩm và kiểm soát phương tiện bay không người lái cũng đã được xây dựng, sẵn sàng phục vụ chuỗi sự kiện.

Chuỗi hoạt động chào mừng không chỉ tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, kết nối đầu tư, mở rộng hợp tác và phát huy các giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế.

Từ dấu mốc thành lập thành phố, Quảng Ninh đang bước vào một chặng đường phát triển mới với không gian mới, vị thế mới và khát vọng mới, hướng tới xây dựng một thành phố hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, năng động và bền vững.

Việt Anh