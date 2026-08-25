Gấp rút chuẩn bị chương trình nghệ thuật quy mô 100.000 người

Trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chào mừng thành phố Quảng Ninh và kích cầu du lịch thu - đông, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”. Hiện công tác chuẩn bị được gấp rút triển khai, đảm bảo chương trình tổ chức thành công tốt đẹp.

Chương trình nghệ thuật sẽ được thiết kế sân khấu trung tâm theo mô hình mở 360 độ độc đáo, bảo đảm phục vụ đồng thời khán giả tại Quảng trường 30/10 và khu vực đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.



Thời điểm này, công tác tập luyện và khớp sân khấu cho các chương trình đang được gấp rút thực hiện.

Các lực lượng, diễn viên nghiêm túc tập luyện sẵn sàng cho một chương trình nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng.

Chương trình dự kiến sẽ lên sóng truyền hình trực tiếp vào 20h 10 phút, ngày 28/8 tại khu vực Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, có quy mô 100.000 người. Sân khấu được thiết kế theo mô hình mở 360 độ độc đáo, bảo đảm phục vụ khán giả xem chương trình; kết nối không gian sân khấu với tuyến diễu hành, không gian trình diễn trên biển và trên không, hình thành một tổng thể trình diễn liên hoàn. Hai bên đường Trần Quốc Nghiễn, khu vực Quảng trường 30/10, dự kiến sẽ lắp đặt 25 màn hình LED kèm theo hệ thống âm thanh đồng bộ với sân khấu chính.

Đạo diễn biên đạo tập từng động tác cho các diễn viên không chuyên biểu diễn hoạt cảnh của chương trình.

Trong thời gian 120 phút, chương trình có sự tham gia của nhiều tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng kết hợp trình diễn pháo hoa, drone light, trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và nhiều hiệu ứng công nghệ hiện đại. Cùng với đó, trong khuôn khổ Tuần lễ kích cầu du lịch, chào mừng thành phố Quảng Ninh sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện hấp dẫn để người dân và du khách thưởng thức, trải nghiệm.

Chương trình nghệ thuật sẽ mở cửa tự do để nhân dân và du khách tham dự chương trình.

Công tác đảm bảo điện cho chương trình nghệ thuật đang được nhanh chóng triển khai.

Các hạng mục sân khấu, màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công trình phục vụ chương trình đang được gấp rút hoàn thiện.

Màn hình LED lắp đặt hai bên đường Trần Quốc Nghiễn, xung quanh Quảng trường 30/10 phục vụ người dân và du khách.

Tới thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai. Các hạng mục sân khấu, màn hình LED, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các công trình phục vụ chương trình đang được hoàn thiện; các nghệ sĩ, diễn viên tích cực tập luyện, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kịch bản.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách cũng được các lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án, sẵn sàng cho sự kiện.

Minh Đức