Mở cửa tự do cho du khách, người dân tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành phố Quảng Ninh

Từ 28/8-2/9, Quảng Ninh sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng chuỗi sự kiện hấp dẫn chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố và kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công 19/8 (1945 - 2026), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945 - 2026).

Các chương trình nghệ thuật đặc biệt thu hút đông người dân và du khách. Trong ảnh: Chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 được dàn dựng công phu, hoành tráng.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt dự kiến sẽ lên sóng truyền hình trực tiếp vào 20 giờ 10 phút ngày 28/8 tại khu vực Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (phường Hạ Long, phường Hồng Gai) với chủ đề "Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai". Chương trình có quy mô khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự trực tiếp; được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cùng các nền tảng số.

Ban Tổ chức không phát vé, mở cửa tự do để nhân dân và du khách đến tham dự, thưởng thức chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là sân khấu mở với thiết kế sân khấu xoay trung tâm, kết nối không gian biểu diễn trên bộ, trên biển và trên không, hình thành một tổng thể trình diễn liên hoàn, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân và du khách được tham gia chương trình từ nhiều vị trí khác nhau.

Chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 120 phút, kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao, tầm thấp, drone light, trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và nhiều hiệu ứng công nghệ hiện đại, góp phần tạo dấu ấn đặc biệt cho sự kiện. Dự kiến 2 bên đường Trần Quốc Nghiễn, xung quanh Quảng trường 30/10 lắp đặt hàng loạt màn hình LED kèm theo hệ thống âm thanh đồng bộ với sân khấu chính.

Hơn 70 tàu du lịch sẽ trình diễn ánh sáng, âm thanh và pháo hoa. Trong ảnh: Các tàu diễu hành trong chương trình "Sóng hội ánh sáng" diễn ra dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên Di sản vịnh Hạ Long từ ngày 26-28/8; trình diễn ánh sáng công nghệ drone light tại Quảng trường 30/10 ngày 28/8, trình chiếu công nghệ 3D Mapping tại mặt ngoài Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm từ ngày 28/8 đến 2/9; tổ chức không gian ẩm thực dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn trong các ngày 27 và 28/8 nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực, đặc sản địa phương phục vụ nhân dân và du khách.

Chương trình là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc lịch sử khi Quảng Ninh trở thành thành phố; đồng thời góp phần khẳng định hình ảnh một thành phố hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, là đô thị di sản và trung tâm phát triển năng động của vùng Đông Bắc và cả nước.