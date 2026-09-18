Bảo đảm điều kiện phục vụ, thu hút du khách đến Bảo tàng Quảng Ninh

Sau khi có thông tin phản ánh về hoạt động người nước ngoài thuyết minh sai lệch tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, UBND thành phố Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh; chủ động kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch và uy tín trên địa bàn.

Du khách nước ngoài tham quan tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Theo đó, sau khi nhận được phản ánh về việc người nước ngoài thuyết minh sai lệch tại Bảo tàng - Thư viện Quảng Ninh, ngay sáng ngày 18/9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã lập tức tiến hành họp các phòng, đơn vị liên quan để triển khai ngay các công việc nhằm làm rõ thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, đón, hướng dẫn khách du lịch tại Bảo tàng. Đồng thời, cử tổ công tác tiến hành kiểm tra, làm việc trực tiếp tại Bảo tàng - Thư viện thành phố.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành các văn bản gửi Bảo tàng – Thư viện thành phố để chấn chỉnh hoạt động đón, hướng dẫn khách du lịch. Trong đó yêu cầu triển khai ngay rà soát các quy định, quy chế quản lý của Bảo tàng về việc đón, phục vụ khách du lịch; việc cung cấp thông tin, thuyết minh, giới thiệu về hiện vật, không gian trưng bày tại Bảo tàng; việc thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Bảo tàng, tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương, quy định tại Luật Du lịch 2017 và các quy định liên quan. Đồng thời, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra các sự việc đã phản ánh liên quan đến hoạt động của Bảo tàng - Thư viện; kiểm điểm phòng, cá nhân có liên quan (nếu để xảy ra vi phạm).

Tổ công tác của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra giấy phép hoạt động của hướng dẫn viên tại Bảo tàng Quảng Ninh trong sáng ngày 18/9.

Ông Đỗ Quyết Tiến, Giám đốc Bảo tàng-Thư viện Quảng Ninh cho biết: Nội dung thuyết minh và công tác kiểm soát chất lượng thuyết minh được Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh xây dựng Đề cương theo hệ thống trưng bày, xác định nội dung theo từng không gian, chủ đề, tuyến tham quan và các hiện vật tiêu biểu. Bảo tàng khẳng định các không gian trưng bày mẫu vật sinh vật biển, động vật rừng hoang dã (rắn hổ mang, gấu, tê tê, ngà voi, sò, ngọc trai...) được thiết kế theo Đề cương trưng bày đã được phê duyệt, nhằm mục đích duy nhất là giáo dục ý thức bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật quý hiếm và tôn vinh cảnh quan thiên nhiên, tuyệt đối không mang tính chất quảng bá thương mại.

Đơn vị cũng khẳng định chỉ thực hiện chức năng phục vụ tham quan văn hóa theo quy định; hoàn toàn không có bất kỳ thỏa thuận, ký kết hợp tác, giới thiệu khách, môi giới, nhận hoa hồng, chiết khấu hay hưởng lợi ích kinh tế với bất kỳ doanh nghiệp lữ hành hoặc cơ sở kinh doanh thương mại nào bên ngoài. Đơn vị không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng tên, hình ảnh, uy tín và danh nghĩa của Bảo tàng Quảng Ninh để quảng bá, bảo chứng, tạo niềm tin nhằm mục đích bán hàng thương mại, lừa dối người tiêu dùng.

Tổ công tác làm việc, phổ biến các quy định cho hướng dẫn viên của đoàn khách nước ngoài.

Bảo tàng -Thư viện thành phố Quảng Ninh là thiết chế văn hóa quan trọng, đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng bảo tàng hạng I. Thời gian qua, Bảo tàng đã triển khai các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền; là điểm du lịch, đón tiếp và phục vụ khách du lịch, thu hút đông đảo khách thăm quan khi đến với Quảng Ninh, góp phần lan tỏa, phát huy những giá trị di sản văn hóa, lịch sử vô giá của dân tộc Việt Nam nói chung và vùng đất, con người Quảng Ninh nói riêng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng năm 2026, Bảo tàng đã đón gần 870.000 lượt khách (trong đó khách nước ngoài đạt khoảng 175.000 lượt khách, chiếm 20% số khách), số tiền thu phí tham quan đạt 26,2 tỷ đồng.

Quảng Ninh là điểm đến du lịch nổi tiếng sở hữu sự đa dạng, phong phú của tài nguyên du lịch từ thiên nhiên đến văn hóa, đặc biệt là trên 600 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đặc sắc. Để đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, văn minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quản lý khách đúng chương trình, hợp đồng; cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực; sử dụng hướng dẫn viên đủ điều kiện, đúng phạm vi hành nghề, không để người nước ngoài không đủ điều kiện trực tiếp tập hợp, dẫn đoàn, hướng dẫn, thuyết minh.

Du khách nước ngoài chụp ảnh hiện vật tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Các khu, điểm du lịch phải tăng cường giám sát hoạt động hướng dẫn, thuyết minh, bảo đảm thông tin chính xác, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa và tài nguyên; kịp thời chấn chỉnh thông tin sai lệch. Các cơ sở kinh doanh, mua sắm phục vụ khách du lịch phải bảo đảm nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, niêm yết và bán đúng giá; không quảng cáo sai sự thật hoặc lợi dụng danh nghĩa khu, điểm du lịch, cơ quan nhà nước để thúc đẩy mua bán….

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Công Thương phối hợp quản lý nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hóa và các nội dung liên quan tại các cơ sở thường xuyên phục vụ khách du lịch. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ gìn hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến an toàn, văn minh, chuyên nghiệp.