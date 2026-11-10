Skoda Việt Nam triển khai “Đại tiệc ưu đãi” cho khách hàng mua xe trong tháng 11

Trong tháng 11/2026, Skoda Việt Nam triển khai “Đại tiệc ưu đãi tháng 11” với loạt chính sách dành cho khách hàng mua xe, nổi bật là ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10% giá trị xe, cùng chương trình quay số trúng thưởng với 22 phần quà Garmin tổng trị giá 149.058.000 đồng.

Hai tháng cuối năm thường là cao điểm của thị trường ô tô, khi nhiều khách hàng chốt hợp đồng để kịp nhận xe trước Tết Nguyên đán. Để đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn này, Skoda Việt Nam mang đến “Đại tiệc ưu đãi tháng 11”, gồm các ưu đãi trực tiếp khi mua xe và chương trình quay số trúng thưởng “Mua Škoda, rinh ngay quà khủng”.

Ưu đãi dành cho khách hàng mua Skoda Kushaq và Skoda Slavia:

● Đặc quyền lăn bánh: Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương với 10% giá trị xe.

● Đặc quyền nhiên liệu: Tặng 20 triệu đồng chi phí xăng, trừ thẳng vào giá. (*)

● Đặc quyền an tâm:

○ Miễn phí bảo dưỡng lần đầu hoặc 7.500km đầu tiên.

○ Miễn phí bảo dưỡng 5 năm hoặc 60.000km, cho phép quy đổi tiền mặt 25 triệu đồng. (*)

○ Gia hạn bảo hành lên đến 8 năm.

● Đặc quyền lãi suất: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu khi mua xe trả góp qua PGBank và VPBank. (*)

● Cơ hội trúng đồng hồ Garmin Forerunner 970 hoặc vòng đeo tay thông minh Garmin CIRQA từ chương trình quay số “Mua Škoda, rinh ngay quà khủng”.

(*) Áp dụng cho một số phiên bản, số lượng có hạn.

Mua Škoda, rinh ngay quà khủng

Nằm trong “Đại tiệc ưu đãi tháng 11”, chương trình quay số “Mua Škoda, rinh ngay quà khủng” áp dụng cho tất cả các mẫu xe Skoda phân phối chính hãng, gồm Skoda Kushaq, Skoda Slavia, Skoda Karoq và Skoda Kodiaq, tại 15 đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Chương trình kéo dài đến hết ngày 31/12/2026, với 2 giải Đặc biệt là đồng hồ Garmin Forerunner 970, trị giá 19.629.000 đồng mỗi giải, và 20 giải Nhất là vòng đeo tay thông minh Garmin CIRQA, trị giá 5.490.000 đồng mỗi giải.

Garmin Forerunner 970 là dòng đồng hồ chạy bộ và ba môn phối hợp cao cấp của Garmin. Garmin CIRQA là vòng đeo tay không màn hình đầu tiên của hãng, ra mắt tại Việt Nam tháng 7/2026, theo dõi sức khỏe liên tục 24/7 với thời lượng pin tối đa 10 ngày.

Mỗi hóa đơn hợp lệ được cấp một mã dự thưởng, gửi qua email hoặc zalo trong vòng 24 giờ. Mã dự thưởng chỉ tham gia đợt quay số tương ứng với tháng xuất hóa đơn:

● Đợt 1: Khách hoàn tất giao dịch trong tháng 11, quay số ngày 12/12/2026.

● Đợt 2: Khách tất toán giao dịch trong tháng 12, quay số ngày 12/1/2027.

Buổi quay số được phát trực tiếp từ showroom Skoda tại số 2 Liễu Giai, Hà Nội. Danh sách trúng thưởng được công bố trong vòng 5 ngày sau mỗi buổi quay. Giải thưởng được trao tại đại lý nơi khách mua xe, không quy đổi thành tiền mặt, và người trúng giải tự nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định (nếu có).

Khách hàng có thể đến đại lý Skoda Quảng Ninh để lái thử xe, nhận báo giá và tìm hiểu chi tiết chương trình.

Thông tin liên hệ

● Showroom: Tổ 11C - Khu 4A - phường Bãi Cháy – thành phố Quảng Ninh.

● Hotline: 0929 65 85 85

● Website: http://skoda-quangninh.vn