Tháng 10 rộn ràng ưu đãi cùng Skoda: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, lãi suất trả góp chỉ từ 0%

Tháng 10 mang theo tiết trời thu dịu mát, thời điểm lý tưởng để chọn cho gia đình một người bạn đồng hành mới trước mùa lễ hội bận rộn cuối năm. Skoda Việt Nam triển khai chuỗi ưu đãi dành cho khách hàng mua Škoda Kushaq và Škoda Slavia: hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, gia hạn bảo hành 8 năm và gói vay trả góp lãi suất chỉ từ 0%/năm qua VPBank và PGBank.

Hai mẫu xe sản xuất tại Quảng Ninh

Skoda Kushaq là mẫu SUV cỡ B gầm cao 188 mm, động cơ 1.0 TSI tăng áp 115 mã lực và 6 túi khí. Xe phù hợp với gia đình trẻ cần một chiếc xe linh hoạt trong phố, vững vàng trên đường đèo dốc.

Skoda Slavia là mẫu sedan cỡ B có thiết kế thanh lịch, không gian rộng rãi chuẩn châu Âu. Khoảng sáng gầm 178 mm cao hơn nhiều mẫu sedan cùng tầm giá, giúp xe tự tin trên nhiều điều kiện đường sá.

Cả hai mẫu xe đều được sản xuất, lắp ráp tại nhà máy Thành Công ở Quảng Ninh, giúp khách hàng tiếp cận chất lượng châu Âu với mức giá hợp lý.

Chi tiết ưu đãi tháng 10/2026

1. Ưu đãi chung cho Škoda Kushaq và Škoda Slavia

● Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 10% giá trị xe.

● Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

● Miễn phí bảo dưỡng lần đầu tại mốc 7.500 km.

● Tặng gói bảo hiểm vật chất 1 năm (số lượng có hạn, tùy phiên bản).

2. Ưu đãi đặc biệt – số lượng có hạn

Với số lượng xe áp dụng có hạn, khách hàng được lựa chọn một trong hai ưu đãi:

● Miễn phí bảo dưỡng 5 năm hoặc 60.000 km; hoặc

● Hỗ trợ lãi suất 0%/năm trong 12 tháng đầu khi mua xe trả góp qua VPBank hoặc PGBank.

3. Gói vay trả góp ưu đãi qua VPBank và PGBank

Với các xe còn lại, khách hàng mua Škoda Kushaq, Škoda Slavia theo hình thức trả góp tiếp tục được hưởng lãi suất cố định ưu đãi trong 12 tháng đầu. Gói vay được cộng dồn với chương trình bán hàng tại thời điểm xuất hóa đơn.

Tiêu chí

VPBank

PGBank

Đối tượng

Khách hàng cá nhân

Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Lãi suất cố định 12 tháng đầu

5%/năm

(*Áp dụng cho một số phiên bản)

4,5%/năm

Lãi suất từ tháng 13

Lãi suất cơ sở + 3,3%/năm

Lãi suất cơ sở + 3,2%/năm

Tỷ lệ vay tối đa

85% giá trị xe

90% giá trị xe

Thời gian vay tối đa

96 tháng

96 tháng



Mức phê duyệt khoản vay và lãi suất cụ thể phụ thuộc vào kết quả thẩm định của từng ngân hàng.

Các lưu ý chung

● Chương trình áp dụng tại tất cả đại lý ủy quyền của Skoda Việt Nam trên toàn quốc.

● Ưu đãi bán hàng dành cho các xe hoàn tất xuất hóa đơn bán lẻ trong tháng 10/2026.

● Ưu đãi miễn phí bảo dưỡng 5 năm/60.000 km không áp dụng đồng thời với lãi suất 0%. Hỗ trợ lãi suất không quy đổi thành tiền mặt.

● Giá và chính sách có thể thay đổi theo phiên bản và thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ đại lý để được tư vấn chi tiết.

Thông tin liên hệ: Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Skoda Quảng Ninh để nhận được tư vấn chi tiết về cấu hình xe và các thông tin chính sách ưu đãi hiện hành:

📍 Showroom: Tổ 11C - Khu 4A - phường Bãi Cháy – thành phố Quảng Ninh.

📞 Hotline: 0929 65 85 85

🌎 Website: http://skoda-quangninh.vn