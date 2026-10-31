Skoda Quảng Ninh khẳng định vị thế bằng hậu mãi chính hãng, kỹ thuật chuẩn châu Âu

Không chỉ mang đến những mẫu xe mang đậm dấu ấn châu Âu, Skoda Quảng Ninh chú trọng phát triển dịch vụ hậu mãi chính hãng, chính sách bảo hành dài hạn và quy trình kỹ thuật chuyên nghiệp. Đây là nền tảng để nâng cao trải nghiệm sở hữu xe, đồng thời tạo sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Hậu mãi – thước đo giá trị thương hiệu

Trong thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh, chất lượng sản phẩm chỉ là một phần trong quyết định mua xe. Khả năng bảo dưỡng, chi phí vận hành, nguồn cung phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng đối với người tiêu dùng.

Với các dòng xe châu Âu, dịch vụ hậu mãi chính hãng đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì khả năng vận hành, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và nâng cao giá trị sử dụng theo thời gian.

Tại Quảng Ninh, sự hiện diện của Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng do Tập đoàn Thành Công đầu tư, cùng hệ thống phân phối và dịch vụ Skoda được phát triển tại địa phương, góp phần mở rộng sự hiện diện của thương hiệu và đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Trong hệ sinh thái đó, Skoda Quảng Ninh hướng tới không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn xây dựng trải nghiệm sở hữu xuyên suốt, từ tư vấn lựa chọn xe đến bảo dưỡng và chăm sóc sau bán hàng. Giá trị của một thương hiệu vì vậy không chỉ được thể hiện ở sản phẩm khi đến tay khách hàng, mà còn ở chất lượng dịch vụ được duy trì trong suốt vòng đời sử dụng xe.

Mẫu xe Skoda được sản xuất tại nhà máy Thành Công Việt Hưng – Quảng Ninh.

Kỹ thuật chuẩn hãng, nâng tầm trải nghiệm dịch vụ

Đối với thương hiệu Skoda, chất lượng kỹ thuật và tính nhất quán trong quy trình dịch vụ là những yếu tố quan trọng để duy trì giá trị sản phẩm. Việc bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất, sử dụng phụ tùng phù hợp và kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng giúp phát hiện sớm các vấn đề, hạn chế những can thiệp không cần thiết và hỗ trợ xe vận hành ổn định.

Tại Skoda Quảng Ninh, xưởng dịch vụ được trang bị hệ thống thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa theo tiêu chuẩn của hãng, cam kết cung cấp, sử dụng phụ tùng chính hãng với mức giá niêm yết rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch. Đồng hành cùng khách hàng là đội ngũ tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp và các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bởi chuyên gia quốc tế, sở hữu chứng chỉ kỹ thuật toàn cầu. Sự kết hợp giữa trang thiết bị hiện đại và quy trình dịch vụ bài bản góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc xe, tối ưu thời gian, chi phí và mang đến sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Song song với chuyên môn kỹ thuật, tính minh bạch trong tư vấn cũng là yếu tố quyết định trải nghiệm khách hàng. Việc thông báo rõ tình trạng xe, hạng mục cần thực hiện, chi phí dự kiến và thời gian hoàn thành giúp chủ xe chủ động hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Sự kết hợp giữa quy trình chuẩn hóa, năng lực chuyên môn và tư vấn minh bạch, rõ ràng không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn góp phần xây dựng niềm tin lâu dài đối với dịch vụ chính hãng.

Skoda Quảng Ninh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến sự an tâm của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.

Chính sách hậu mãi gia tăng giá trị sở hữu

Bên cạnh chất lượng dịch vụ, chính sách bảo hành và bảo dưỡng là một trong những lợi thế đáng chú ý khi sử dụng ô tô thương hiệu Skoda.

Đối với hai mẫu xe lắp ráp trong nước là Skoda Kushaq và Skoda Slavia, chương trình áp dụng cho xe đủ điều kiện có chính sách bảo hành lên đến 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Về bảo dưỡng, xe sản xuất năm 2025 đủ điều kiện được hưởng chương trình miễn phí bảo dưỡng trong 5 năm hoặc 60.000 km, với giá trị quy đổi tham khảo khoảng 25 triệu đồng. Đối với xe sản xuất năm 2026, chương trình miễn phí bảo dưỡng tại mốc 7.500 km được áp dụng theo điều kiện tương ứng.

Trong khi đó, các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc gồm Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Skoda Octavia và Skoda Superb áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, theo chương trình dành cho từng dòng xe. Các chính sách bảo hành, bảo dưỡng giúp khách hàng có thêm cơ sở để tính toán tổng chi phí sở hữu, đặc biệt trong những năm đầu sử dụng, thay vì chỉ cân nhắc giá mua xe ban đầu.

Chính sách bảo hành, bảo dưỡng gia tăng quyền lợi và tối ưu chi phí sở hữu cho khách hàng.

Lấy khách hàng làm trọng tâm, hướng tới đồng hành dài hạn

Một dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp không chỉ được đánh giá qua năng lực sửa chữa, mà còn qua toàn bộ trải nghiệm của khách hàng. Từ tiếp nhận xe, kiểm tra kỹ thuật, báo giá đến nghiệm thu và bàn giao, mỗi khâu cần được thực hiện rõ ràng, nhất quán.

Việc cập nhật tiến độ, trao đổi trước khi phát sinh hạng mục và minh bạch chi phí giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ. Phụ tùng vật tư chính hãng có chính sách bảo hành rõ ràng kèm phụ kiện với nhiều mẫu mã không những đáp ứng nhu cầu làm đẹp, nâng cấp xe mà còn đảm bảo chính sách bảo hành của hãng.

Phụ tùng vật tư chính hãng có chính sách bảo hành rõ ràng.

Skoda Quảng Ninh chú trọng chăm sóc khách hàng sau dịch vụ thông qua tư vấn tình trạng xe, nhắc lịch bảo dưỡng định kỳ và tiếp nhận phản hồi nhằm kịp thời hỗ trợ các nhu cầu phát sinh, đồng thời hướng tới bảo đảm nguồn cung phụ tùng, vật tư chính hãng với giá niêm yết minh bạch, thời gian cung ứng kịp thời.

Cùng với sự hiện diện của Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, nơi sản xuất các mẫu xe Skoda tại Việt Nam, Skoda Quảng Ninh có thêm nền tảng để đồng hành sâu hơn cùng quá trình phát triển của thương hiệu tại thị trường địa phương, góp phần kết nối thương hiệu và người sử dụng thông qua chất lượng dịch vụ, năng lực kỹ thuật và trải nghiệm sau bán hàng.

Trong dài hạn, hậu mãi chính hãng không đơn thuần là dịch vụ đi kèm, mà là một phần trong cam kết giá trị của thương hiệu. Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, đầu tư vào chuyên môn và minh bạch quyền lợi, Skoda Quảng Ninh hướng tới khẳng định vị thế bằng chất lượng phục vụ thực tế, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sử dụng xe.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ Skoda Quảng Ninh để được tư vấn cụ thể về dòng xe, phiên bản và điều kiện áp dụng của từng chính sách hậu mãi hiện hành:

📍 Showroom: Tổ 11C - Khu 4A - phường Bãi Cháy – thành phố Quảng Ninh.

📞 Hotline: 0929 65 85 85

🌎 Website: http://skoda-quangninh.vn