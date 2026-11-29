Nam Phi nỗ lực cứu những cây bao báp hàng trăm năm tuổi bị đào lên để xuất khẩu

Năm cây bao báp lớn đã được vận chuyển gần 1.000 km và trồng lại trong môi trường sống tự nhiên ở miền Bắc Nam Phi trong nỗ lực cuối cùng nhằm cứu chúng. Những cây hàng trăm năm tuổi này đã bị đào lên trái phép và đưa đến cảng để xuất khẩu.

Một cây bao báp được cần cẩu nâng khỏi xe tải, chuẩn bị được trồng lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Timbavati, gần Hoedspruit, Nam Phi, ngày 20/11/2026. Ảnh: AP

Các quan chức Bộ Môi trường phát hiện những cây bao báp được bảo vệ, một trong những loài cây biểu tượng của châu Phi, nằm trên mặt đất tại bãi đỗ xe của một công ty vận tải ở thành phố cảng Durban, miền Đông Nam Phi, hồi tháng 7. Đầu tháng này, chúng được trồng lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Timbavati thuộc sở hữu tư nhân, gần Vườn quốc gia Kruger nổi tiếng của Nam Phi.

Việc vận chuyển những cây bao báp, mỗi cây nặng từ 20 đến 30 tấn, cần đến 5 xe tải sàn phẳng. Tại khu bảo tồn Timbavati, một máy xúc đào những hố lớn và nước được đổ vào để tăng khả năng sống sót của cây. Cần cẩu sau đó nâng cây lên và hạ xuống vị trí trồng. Một hàng rào điện sẽ bảo vệ cây trong quá trình phục hồi, ngăn voi tiếp cận và làm đổ cây để ăn lá và chồi non. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ những cây này có thể sống sót sau tổn thương do phải nằm ngoài đất trong nhiều tháng hay không. Trong 10 năm tới, những cây bao báp này sẽ được kiểm tra 2 lần mỗi năm để theo dõi sự phát triển.

Dù rễ và cành đã bị cắt, đồng thời phải nằm trên mặt đường nhựa ít nhất 4 tháng trước khi được đưa đi trồng lại, những cây bao báp vẫn bắt đầu mọc lá. Điều này mang lại hy vọng mới cho các quan chức về khả năng cứu sống chúng.

Bao báp có thân cây dày và những cành giống rễ khiến chúng trông như mọc ngược. Loài cây này có thể sống tới 1.000 năm trong môi trường khô hạn nhờ khả năng tích trữ nước trong thân. Theo bà Sarah Venter, nhà sinh thái học thuộc Baobab Foundation, 5 cây được giải cứu ước tính có tuổi từ 200 đến 300 năm.

“Đây là một loài cây tuyệt vời và đó là lý do nó trở thành biểu tượng của châu Phi”, bà Venter nói. Bà cho rằng khả năng tích trữ nước có thể đã giúp chúng sống sót, nhưng nếu không được giải cứu, chúng sẽ khó có thể tồn tại lâu hơn.

Các quan chức Bộ Môi trường cho rằng những cây này bị lấy trái phép từ một khu vực khác ở miền Bắc Nam Phi. Họ cho biết một người làm cảnh đã bị truy tố liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về động vật hoang dã, trong đó có việc khai thác trái phép những cây được bảo vệ.

Theo các quan chức, số cây này được đưa đi để bán cho một nhà sưu tập tư nhân chưa được xác định ở Georgia, thuộc vùng Kavkaz, phía Đông Biển Đen. Chúng đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời trước khi được vận chuyển ra nước ngoài.

Trong khi các loài động vật nguy cấp như tê giác đen thường là trọng tâm của các nỗ lực bảo tồn tại châu Phi, những loài thực vật quý hiếm cũng bị đào trộm với số lượng lớn. Các tổ chức bảo tồn ước tính khoảng 500.000 cây, từ những loài mọng nước nhỏ đến các cây thân cao, bị khai thác trái phép tại Nam Phi mỗi năm.