Sôi nổi, hấp dẫn cuộc thi Tìm kiếm sứ giả ẩm thực Quảng Ninh

Sáng 12/11, tại phường Vàng Danh, Trường Đại học Hạ Long tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sứ giả ẩm thực Quảng Ninh lần thứ 7 năm 2026” với chủ đề “Quảng Ninh - Tinh hoa ẩm thực: Di sản và sáng tạo”.

Các đại biểu, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi.

Đây là sự kiện thường niên nhận được sự đồng hành từ Công ty CP Thực phẩm Cholimex, thu hút đông đảo sinh viên và thực khách tham gia.

Hội thi năm nay tạo dấu ấn chuyên nghiệp và phong phú khi được tổ chức song song với hai nội dung là “Sứ giả ẩm thực” và “Gian hàng ẩm thực”.

Phần thi “Sứ giả ẩm thực” là sân chơi tay nghề quy tụ 15 đội thi tài năng. Trong thời gian 60 phút thực hiện tại chỗ, các đầu bếp trẻ phải hoàn thành từ 2 đến 3 món ăn độc đáo chế biến từ nguồn hải sản, đặc sản địa phương. Món ăn dự thi được trình bày công phu trên các mô hình cắt tỉa củ quả nghệ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thuyết trình song ngữ tôn vinh câu chuyện văn hóa ẩm thực vùng di sản.

Phần thi “Gian hàng ẩm thực" tạo không gian trải nghiệm khởi nghiệp - nơi sinh viên được thử sức với kỹ năng kinh doanh thực tế từ thiết kế, trang trí gian hàng, chế biến đến giới thiệu các món ăn nhanh, đồ uống sáng tạo, các hoạt động hoạt náo để bán hàng trực tiếp.

Khép lại cuộc thi, Ban Giám khảo bao gồm các chuyên gia, tổng bếp trưởng các nhà hàng, khách sạn, đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã chọn ra những đại diện xuất sắc nhất ở cả hai hạng mục để trao giải.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi ở nội dung "Sứ giả ẩm thực".

“Tìm kiếm sứ giả ẩm thực Quảng Ninh” không chỉ là cơ hội rèn luyện nghề nghiệp đắt giá cho sinh viên mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh hoa ẩm thực Quảng Ninh tới đông đảo công chúng.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thi:

Mỗi đội thi có 60 phút chế biến món ăn.

Các mâm cỗ được đánh giá về quy trình chế biến, trình bày món ăn, thuyết trình...

Mâm cỗ dự thi mang đậm dấu ấn văn hóa đất mỏ.

Các món ăn được chế biến đảm bảo tiêu chí thẩm mỹ.

Mâm cỗ với đặc sản từ vùng núi Yên Tử.

Gian hàng ẩm thực là nơi các sinh viên thử sức tiếp thị sản phẩm.