Về Lục Hồn, check-in mùa vàng đẹp nhất năm

Khi những triền ruộng bậc thang bắt đầu chuyển sắc, Lục Hồn lại bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Không chỉ vậy, Mùa vàng Lục Hồn năm 2026 còn mở ra chuỗi trải nghiệm mùa thu hấp dẫn, nơi du khách có thể ngắm cảnh, đi bộ khám phá núi Cao Xiêm, thưởng thức ẩm thực bản địa, thử gặt lúa và chạm vào những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Tày, Dao, Sán Chỉ.

Những ngày thu, Lục Hồn rực lên trong sắc vàng trải dài trên các triền ruộng bậc thang Cao Thắng, Ngàn Vàng, Ngàn Mèo. Giữa màu xanh núi rừng, nếp nhà bình yên, mùi lúa chín và tiếng người gọi nhau ngoài đồng tạo nên nhịp sống vùng cao mộc mạc, cuốn hút. Đây là thời điểm đẹp nhất để du khách check-in, săn ảnh, đi dạo trong bản và cảm nhận một mùa thu rất riêng của Lục Hồn.

Sắc vàng ruộng bậc thang tô điểm cảnh sắc Lục Hồn những ngày thu.

Trên nền cảnh sắc ấy, Hội mùa vàng Lục Hồn năm 2026 được tổ chức trong tháng 10 và tháng 11, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật ngày 24/10 tại sân khấu Đình Lục Nà. Trong không gian đình làng, mùa lúa và bản sắc các dân tộc sẽ được kết nối qua câu chuyện về đất, lúa và con người Lục Hồn, tạo điểm hẹn văn hóa giàu cảm xúc cho du khách.

Đáng chú ý, một trong những điểm mới của mùa hội năm nay là giải trekking “Chinh phục đỉnh Cao Xiêm - Camping đón Mùa vàng”, dự kiến diễn ra ngày 17/10. Đây là trải nghiệm phù hợp với du khách trẻ và những người yêu vận động. Thay vì chỉ đứng từ xa ngắm lúa, du khách có thể thử sức trên cung đường núi Cao Xiêm, đi qua các trạm kiểm soát, tận hưởng không khí trong lành của núi rừng và đăng ký cắm trại qua đêm tại địa điểm do Ban tổ chức bố trí. Khoảnh khắc ngắm hoàng hôn, bình minh từ không gian núi cao, phía dưới là mùa vàng trải rộng, sẽ là cách cảm nhận Lục Hồn khác biệt và đáng nhớ.

Sau hành trình khám phá Cao Xiêm, Đình Lục Nà lại mở ra không gian văn hóa, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng. Trong ba ngày 23-25/10, khu vực sân đình có không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, ẩm thực, đặc sản và sản phẩm thủ công địa phương. Du khách có thể thưởng thức món ăn dân tộc, tìm mua miến dong, sản vật mùa vụ, quà thủ công hoặc những sản phẩm mang nhận diện Mùa vàng Lục Hồn. Không khí hội cũng thêm rộn ràng với giải giao hữu bóng đá nữ các xã Lục Hồn, Bình Liêu, Hoành Mô trong hai ngày 24-25/10.

Sắc vàng ruộng bậc thang Cao Thắng vào mùa lúa chín.

Không chỉ đến để ngắm cảnh, du khách còn được trực tiếp tham gia nhiều trải nghiệm cùng người dân bản địa. Vào các ngày cuối tuần từ 17/10-22/11, tại các điểm check-in, tuyến tham quan và không gian cộng đồng, du khách có thể giã bánh giầy Sán Chỉ, tìm hiểu cách làm bánh rồi thưởng thức tại chỗ. Bên cạnh đó là hoạt động xem phụ nữ Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y thêu trang phục, nghe kể về ý nghĩa hoa văn và chọn mua sản phẩm thủ công làm kỷ niệm.

Cùng với đó, những âm thanh của bản làng cũng sẽ theo du khách trong hành trình mùa vàng. Tại một số điểm tham quan, hoạt động giao lưu Then - đàn tính, Soóng Cọ, dân ca, dân vũ được tổ chức theo hướng gần gũi, tương tác. Du khách không chỉ xem biểu diễn, mà có thể học một câu hát, một động tác múa, thử làm quen với nhạc cụ hoặc hòa vào các trò chơi, môn thể thao truyền thống như đánh quay, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co.

Đặc biệt, ngày 25/10, chương trình trải nghiệm “Lễ mừng cơm mới” của người Tày là điểm nhấn đáng chờ đợi. Nghi lễ tại Đình Lục Nà và các mâm cơm mới được duy trì trong tháng 10-11 tại những cơ sở, hộ dân đủ điều kiện sẽ giúp du khách hiểu thêm cách người dân tri ân mùa màng, đất đai và công sức lao động.

Du khách thích thú check-in, lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa ruộng bậc thang vàng óng ở Lục Hồn.

Đến tháng 11, khi lúa vào thời điểm thu hoạch phù hợp, hoạt động gặt lúa trên ruộng bậc thang tại Cao Thắng, Ngàn Vàng tiếp tục mở ra trải nghiệm đáng nhớ: Du khách đi theo nhóm nhỏ, nghe giới thiệu về canh tác ruộng bậc thang, thử gặt, bó lúa và chụp ảnh có kiểm soát dưới sự hướng dẫn của người dân.

Lục Hồn đang vào mùa đẹp nhất năm, miền cảnh sắc quyến rũ vẫy gọi bước chân du khách. Đến đây, không chỉ có những khuôn hình ruộng bậc thang vàng óng, mà còn có hương cơm mới, tiếng hát bản làng và những trải nghiệm đậm tình vùng cao.