Kích cầu du lịch mùa đông

Hội tụ những hương vị đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hấp dẫn, góp thêm sức hút cho du lịch Hạ Long mùa Đông.

Với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực”, liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 20 - 24/11/2026 tại Chợ đêm Vui Fest (Bãi Cháy), dự kiến quy tụ khoảng 150 gian hàng trong hai không gian: Ẩm thực Quảng Ninh và ẩm thực các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Quảng Ninh có khoảng 80-100 gian hàng, các địa phương khác có 50-70 gian. Khu vực ngọn hải đăng và sân khấu xem pháo hoa tại Sun Marina Hạ Long hứa hẹn trở thành điểm thưởng thức món ngon, tận hưởng không khí lễ hội bên bờ Vịnh.

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 hứa hẹn hấp dẫn du khách với nhiều màn trình diễn ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc.

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 hứa hẹn hấp dẫn du khách với nhiều màn trình diễn ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc.

Không gian ấy quy tụ nhà hàng, khách sạn, tàu du lịch, nghệ nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã và các địa phương. Ngoài sản vật, món ăn truyền thống, sản phẩm OCOP, các gian hàng còn giới thiệu nguyên liệu, cách chế biến và câu chuyện văn hóa ẩm thực. Qua đó, du khách hiểu thêm văn hóa vùng biển, miền núi Quảng Ninh và những miền đất khác.

Về phía doanh nghiệp, bà Đỗ Diệu Linh, Giám đốc điều hành Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre, đơn vị từng tham gia liên hoan năm 2025, cho rằng đây là dịp quảng bá ẩm thực, kết nối dịch vụ lưu trú, du thuyền, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút du khách.

Để món ngon đi cùng trải nghiệm, liên hoan chú trọng định hướng “Thưởng thức - Tương tác - Khám phá”. Chiều 20/11, các gian hàng dự kiến đón khách trải nghiệm, giao lưu văn hóa, giới thiệu đặc sản. Tại lễ khai mạc từ 20h đến 21h, du khách có thể theo dõi trình diễn chế biến chả mực Hạ Long, nghệ thuật pha chế cocktail, thưởng thức trà và món ăn đặc trưng. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật, tôn vinh đầu bếp, món ăn tiêu biểu và pháo hoa.

Tiếp nối đêm khai mạc, từ ngày 21 - 24/11, các gian hàng dự kiến hoạt động từ 9h đến 23h; đầu bếp trực tiếp chế biến, giới thiệu món ăn và giao lưu với khách. Đáng chú ý, việc chấm thi không chỉ đánh giá hương vị, kỹ thuật, cách trình bày mà còn chú trọng câu chuyện món ăn, cách phục vụ và mức độ tương tác. Nhờ đó, văn hóa ẩm thực đến gần du khách qua trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ qua bảng giới thiệu.

Rời các gian hàng, hành trình khám phá nối dài vào nhịp vui Bãi Cháy về đêm. Âm nhạc đường phố, các nhóm nhạc, xe hoạt náo Vui Fest cùng không gian check-in dự kiến tạo nhiều điểm dừng chân. Du khách có thể dành buổi chiều khám phá hương vị vùng miền, tối dạo chợ, thưởng thức nghệ thuật, ngắm cảnh vịnh và sử dụng dịch vụ giải trí lân cận. Sự kết hợp ấy góp thêm lý do để khách lưu lại Hạ Long ngoài cao điểm hè.

Liên hoan mở thêm không gian thưởng thức ẩm thực, vui chơi, giải trí, làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Bên cạnh trải nghiệm tại chỗ, liên hoan còn được kỳ vọng kết nối sản phẩm du lịch Thu - Đông. Theo kế hoạch, doanh nghiệp có thể giới thiệu điểm đến, chương trình tham quan, dịch vụ và ưu đãi trên màn hình LED, đồng thời cung cấp voucher miễn, giảm giá. Các đơn vị lữ hành được khuyến khích đưa sự kiện vào lịch trình, mời khách tham gia. Chương trình kích cầu du lịch còn hướng đến những gói kết hợp lưu trú, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực. Từ đây, du khách có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm tham quan vịnh Hạ Long, khám phá Yên Tử, nghỉ dưỡng và những hành trình văn hóa khác. Khi món ngon được đặt trong chuỗi trải nghiệm, chuyến đi thêm phong phú, đồng thời mở ra nhu cầu lưu trú, mua sắm và sử dụng dịch vụ.

Ở góc độ kết nối sản phẩm, ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, từng nhấn mạnh cần phát triển món ăn, sản vật địa phương thành sản phẩm du lịch có câu chuyện, bản sắc, gắn với lưu trú, tham quan, trải nghiệm đồng thời đây là kênh để doanh nghiệp tham gia, quảng bá chương trình kích cầu.

Thực tế, năm 2025, Liên hoan đã thu hút khoảng 50.000 lượt người dân, du khách trong 4 ngày. Năm nay, dự kiến đón 50.000–60.000 lượt du khách, sự kiện tiếp tục được kỳ vọng thúc đẩy tham quan, lưu trú và trải nghiệm du lịch mùa Đông tại thành phố Quảng Ninh.