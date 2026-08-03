Sự kiện trong tuần

Từ ngày 3-9/8/2026, dự kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 3/8:

Đoàn công tác Bộ NN&MT làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về xác minh nội dung khiếu nại của Công ty TNHH TMDL Long Thành.

Họp đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các quy định pháp luật về bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Họp nghe báo cáo kết quả, tiến độ triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và chuẩn bị nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Họp bàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai công tác đền bù, GPMB dự án Hạ tầng cụm công nghiệp Hải Yên, phường Móng Cái 3.

- Thứ Ba, ngày 4/8:

Hội nghị trực tuyến các Phiên họp của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: "Phiên toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới".

Họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng một số chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tình hình triển khai thực hiện về phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

- Thứ Tư, ngày 5/8:

Phiên toàn thể về đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân.

Hội nghị trực tuyến các Phiên họp của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: "Phiên họp toàn thể về “Ngoại giao KHCN góp phần kiến tạo năng lực phát triển quốc gia”.

Hội nghị triển khai Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học" và "Tăng cường dạy và học ngoại ngữ" cấp tiểu học.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và diễn đàn Công an nhân dân lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2026 (phường Cửa Ông).

Hội thảo quốc tế “Tăng cường năng lực phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm: Kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn Việt Nam và các mô hình đáp ứng hiệu quả”.

- Thứ Năm, ngày 6/8:

Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026).

- Thứ Sáu, ngày 7/8:

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vòng địa phương - Quảng Ninh “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm, phát triển và xây dựng bài giảng tích hợp trong giáo dục nghề nghiệp.

- Chủ nhật, ngày 9/8:

Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 Trường Đại học Hạ Long.