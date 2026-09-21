Sự kiện trong tuần

Từ ngày 21/9-27/9/2026, dự kiến trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra nhiều sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 21/9:

Thường trực Thành ủy làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

Họp nghe báo cáo kết quả, tiến độ triển khai công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn TP Quảng Ninh.

Họp nghe báo cáo tình hình, tiến độ triển khai sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và bố trí đội ngũ theo chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Thành ủy.

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền một số Luật được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

UBND thành phố Quảng Ninh tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm và làm việc.

Họp nghe cho ý kiến dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2026.

- Thứ Ba, ngày 22/9:

Hội nghị tổng kết công tác thành lập thành phố Quảng Ninh.

- Thứ Tư, ngày 23/9:

Diễn đàn KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành phố Quảng Ninh năm 2026 “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số gắn với thích ứng biến đổi khí hậu góp phần kiến tạo Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững”.

Lễ khai giảng lớp tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ năm 2026 dành cho các đoanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chương trình đón tiếp đoàn Famtrip Pakistan tại Quảng Ninh.

Tết Trung thu và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2026 (phường Cẩm Phả).

- Thứ Năm, ngày 24/9:

Họp nghe báo cáo rà soát kết quả, tình hình triển khai hợp tác với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Hội nghị về công tác xúc tiến du lịch và Lữ hành toàn quốc năm 2026.

Hội nghị lấy ý kiến về nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia Núi Mằn tại xã Thống Nhất và phường Hoành Bồ.

- Thứ Sáu, ngày 25/9:

Hội nghị báo cáo viên cấp thành phố tháng 9/2026.

Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh.

Lễ diễu hành xe đèn lồng quy mô lớn kết hợp biểu diễn lân rồng, phá cỗ truyền thống và bắn pháo hoa nghệ thuật (phường Bãi Cháy).

Chương trình Đêm hội Trăng rằm “Thiếu nhi Tiên Yên vui Tết Trung thu - Chào mừng TP Quảng Ninh” (xã Tiên Yên).

Lễ khai hội Đền Trần Hưng Đạo năm 2026 (xã Quảng Hà).

- Thứ Bảy, ngày 26/9:

Toạ đàm khoa học "Xin ý kiến chuyên gia về nội dung, cấu trúc tài liệu “Di sản văn hoá phi vật thể Quảng Ninh".

Lễ dâng hương tưởng niệm 713 năm ngày mất của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - Cặp Tiên, phường Cửa Ông).