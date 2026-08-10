Sự kiện trong tuần

Từ ngày 10-16/8/2026, dự kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 10/8:

Họp về tình hình tổ chức, hoạt động sau sắp xếp, kiện toàn; phương hướng hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sau khi hợp nhất các đơn vị; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển KKT, KCN, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử trong tình hình mới.

Họp rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án nguồn điện, lưới điện phục vụ bổ sung, điều chỉnh cập nhật Quy hoạch điện VIII.

Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý tài sản dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp.

Khai mạc các lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức cấp xã lớp số 3 và số 4 năm 2026.

- Thứ Ba, ngày 11/8:

Hội thảo về tiềm năng và giải pháp phát triển chuỗi giá trị hồi, quế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hội thảo tham vấn, đề xuất lựa chọn mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ điển hình dưới tán rừng tại tỉnh Quảng Ninh.

Khai mạc cuộc thi Miss Word 2026 lần thứ 73 (Quảng trường Halong Marina, phường Bãi Cháy).

- Thứ Năm, ngày 13/8:

Tập huấn nâng cao năng lực triển khai văn bằng, chứng chỉ số do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Quảng Ninh.

Tiếp Đoàn khảo sát của Hiệp hội Đại lý vận tải quốc tế tỉnh Quảng Đông và Hiệp hội Giao thông vận tải tỉnh Hải Nam (Trung Quốc).

- Chủ nhật, ngày 16/8:

Bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.