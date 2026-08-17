Sự kiện trong tuần

Từ ngày 17-23/8/2026, dự kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra các sự kiện, hoạt động nổi bật sau:

- Thứ Hai, ngày 17/8:

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo.

Hội đồng Tiếp công dân tỉnh tiếp công dân định kỳ.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Central Retail Việt Nam về định hướng đầu tư các dự án trên địa bàn Quảng Ninh.

Họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án thu gom và xử lý nước thải tập trung tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng, nước CHDCND Lào.

Lễ giỗ Vua Lý Anh Tông năm 2026 (đặc khu Vân Đồn).

- Thứ Ba, ngày 18/8:

Họp gặp mặt, trao đổi, quán triệt nội dung, yêu cầu đối với cán bộ được quy hoạch các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị tại tỉnh Quảng Ninh.

Họp triển khai rà soát, thống nhất phương án, lộ trình và thời hạn giải quyết 8/45 vụ việc của Tổ công tác số 1.

Họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ triển khai nhiệm vụ hạ ngầm, thu gọn dây, cáp điện, viễn thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thứ Tư, ngày 19/8:

Họp nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Chương MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc lĩnh vực Pháp chế.

Lễ khai giảng lớp tập huấn, phổ biến văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ năm 2026 dành cho UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Khai mạc Trại hè “Ước mơ hồng” tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

- Thứ Sáu, ngày 21/8:

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (lần 2).

Giải chạy Ultra Trail Yên Tử 2026 “Khám phá di sản - Lan tỏa tinh hoa” (Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử).

Tuần lễ Vu Lan Yên Tử (Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử).

- Chủ nhật, ngày 23/8:

Chương trình Tết Trung thu (Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử).