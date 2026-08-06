Tai nạn nghiêm trọng tại nút giao cầu vượt đường sắt đang thi công

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại nút giao cầu vượt đường sắt trên Quốc lộ 14E (đoạn qua xã Thăng Bình) vừa xảy ra khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (6-8) ngay tại nút giao đoạn cầu vượt đường sắt thuộc xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng – phạm vi dự án đang thi công cải tạo và nâng cấp Quốc lộ 14E.

Vụ tai nạn tại nút giao cầu vượt đường sắt trên Quốc lộ 14E đang thi công.

Cú va chạm giữa xe máy mang biển số 92H – 142306 và xe trọng tải lớn mang biển số 76H – 07342 do anh V. V. C. (sinh năm 1992, trú tại Đội 9, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đã khiến chị N.T.H.T. (sinh năm 1983, xã Đồng Dương), tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường xảy ra tai nạn nằm dưới cầu vượt đường sắt đang thi công, lưu lượng xe cộ khá đông, đặc biệt xe trọng tải lớn và xe đầu kéo. Đường gom đang thi công hai bên chật hẹp, xuất hiện nhiều điểm gồ ghề, phương tiện đi lại rất khó khăn.

Người dân cho biết, hai phương tiện xảy ra tai nạn đi cùng chiều, hướng di chuyển về trung tâm xã Thăng Bình.

Cảnh sát giao thông tiến hành phân luồng phương tiện.

Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông đang tổ chức phân luồng giao thông; các cơ quan chức năng tiến hành thu thập thông tin và điều ra làm rõ nguyên nhân vụ việc.