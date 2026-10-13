Tai nạn trên đường Hoàng Văn Bổn, một phụ nữ điều khiển xe đạp tử vong

Chiều 12-10, một phụ nữ điều khiển xe đạp lưu thông trên đường Hoàng Văn Bổn (đoạn qua phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) đã tử vong sau vụ va chạm giao thông.

Theo thông tin người dân chia sẻ, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Thời điểm trên, người phụ nữ đang điều khiển xe đạp lưu thông trên đường Hoàng Văn Bổn thì xảy ra va chạm với một phương tiện khác, nạn nhân tử vong sau đó. Sau vụ việc, phương tiện liên quan được cho là đã rời khỏi hiện trường. Hiện phương tiện và người điều khiển chưa được xác định.

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân và truy tìm phương tiện liên quan.