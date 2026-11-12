Tạo nguồn phát triển Đảng trong LLVT thành phố

Phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bổ sung lực lượng, bảo đảm tính kế thừa và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Quán triệt yêu cầu đó, Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ chủ động tạo nguồn, chú trọng bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Ngày 2/9/2026, sau quá trình phấn đấu, rèn luyện và được tổ chức Đảng theo dõi, bồi dưỡng, anh Nguyễn Văn Thanh (Ban CHQS phường Liên Hoà) vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau khi thực hiện chủ trương đưa chính quy về xã, phường, đặc khu, Chi bộ Quân sự phường Liên Hòa đã chủ động triển khai công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong lực lượng vũ trang địa phương. Riêng năm 2026, chi bộ kết nạp 2 đảng viên mới, đạt 200% chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả này có được nhờ sự quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực trong lực lượng dân quân – lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở.

Gần 2 năm tham gia lực lượng dân quân thường trực phường Liên Hòa, anh Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1986) luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực tham gia tuần tra, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong sinh hoạt tại địa phương, anh cũng luôn gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Ngày 2/9/2026, sau quá trình phấn đấu, rèn luyện và được tổ chức Đảng theo dõi, bồi dưỡng, anh Nguyễn Văn Thanh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chia sẻ về niềm vinh dự này, đảng viên Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Tôi xác định phải tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn; luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Trung tá Bùi Trường Giang, Chính trị viên Ban CHQS phường Liên Hòa, cho biết: Đảng ủy phường, Chi bộ Quân sự xác định phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang địa phương là nhiệm vụ thường xuyên, phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn, trong đó chất lượng được đặt lên hàng đầu. Nguồn phát triển Đảng được đơn vị chú trọng lựa chọn trong lực lượng dân quân. Ban CHQS phường chủ động rà soát, phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát hiện quần chúng ưu tú, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp. Mỗi quần chúng trong diện tạo nguồn đều được phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, đồng thời được giao nhiệm vụ trong huấn luyện, công tác dân vận, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai và các phong trào tại địa phương. Qua thực tiễn công tác, cấp ủy có cơ sở đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng người trước khi xem xét kết nạp. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân của phường Liên Hòa đạt 18%.

Năm 2026, chi bộ quân sự phường Liên Hoà kết nạp 2 đảng viên mới, đạt 200% chỉ tiêu kế hoạch.

Cùng với lực lượng dân quân ở cơ sở, công tác phát triển Đảng trong chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng được Đảng ủy Quân sự thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Môi trường quân đội với nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm và yêu cầu cao trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là điều kiện để chiến sĩ rèn luyện, trưởng thành, khẳng định động cơ phấn đấu vào Đảng.

Ngày 2/9/2026 cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với Hạ sĩ Phạm Chí Dũng, Trung đội Trinh sát cơ giới 1, Bộ CHQS thành phố. Sau gần 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, Dũng vinh dự được kết nạp vào Đảng khi vừa tròn 20 tuổi. Từ khi nhập ngũ năm 2024, người chiến sĩ trẻ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Qua từng ca trực, buổi huấn luyện và nhiệm vụ được giao, Dũng từng bước khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và quyết tâm phấn đấu của bản thân. Việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng là sự ghi nhận quá trình nỗ lực bền bỉ, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người đảng viên trẻ trong thực hiện nhiệm vụ.

Hạ sĩ Phạm Chí Dũng (thứ2, trái sang) cùng các chiến sĩ mới Trung đội Trinh sát cơ giới 1, Bộ CHQS thành phố luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, hằng năm, cấp ủy các cấp thuộc Đảng uỷ Quân sự thành phố chú trọng tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giúp cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Căn cứ đặc điểm, số lượng quần chúng tại từng đơn vị, cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chủ động phát hiện, lựa chọn những nhân tố tích cực để đưa vào diện bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ và tạo điều kiện cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu. Kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đảng viên cũng được xem xét trong đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, chi bộ hằng năm.

Chi bộ Đại đội 1 (Trung đoàn 244) tổ chức lễ kết nạp Đảng viên năm 2026.

Một trong những yêu cầu được Đảng ủy Quân sự thành phố coi trọng là gắn bồi dưỡng nhận thức về Đảng với thử thách trong thực tiễn. Quần chúng ưu tú được giao nhiệm vụ cụ thể trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác chuyên môn và các phong trào thi đua. Đây là cơ sở để cấp ủy đánh giá thực chất bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm và động cơ phấn đấu của từng người, tránh biểu hiện chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.

Đại úy Nguyễn Văn Dũng, Trợ lý Công tác quần chúng Bộ CHQS thành phố, cho biết: Thời gian qua, Bộ CHQS thành phố luôn quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 54 chi đoàn quân sự xã, phường, đặc khu. Đây là lực lượng nòng cốt trong tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào thi đua và giao nhiệm vụ để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành. Đoàn Thanh niên Bộ CHQS thành phố cùng các chi đoàn quân sự xã, phường, đặc khu tích cực tham mưu tổ chức các hội thi, hội thao, sinh hoạt chính trị thiết thực như: Mô hình “Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”, “Tuần rèn luyện tác phong chính quy”; Hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ; Chương trình “Bát nước thao trường”, Chương trình “Hành Quân xanh”. Các tổ chức Đoàn cũng khuyến khích đoàn viên đảm nhận khâu khó, việc mới, qua đó tạo môi trường để đoàn viên thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu. Đây cũng là căn cứ để tổ chức Đoàn phát hiện, giới thiệu những nhân tố tiêu biểu cho cấp ủy xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Riêng năm 2026, các tổ chức Đoàn thuộc LLVT thành phố đã xét, đề nghị tổ chức Đảng các cấp kết nạp hơn 40 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với cách làm chủ động trong tạo nguồn, chặt chẽ trong bồi dưỡng và coi trọng rèn luyện qua thực tiễn, công tác phát triển Đảng trong Đảng bộ Quân sự thành phố ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, tiêu chuẩn theo Điều lệ Đảng. Đến nay, Đảng bộ Quân sự thành phố đã kết nạp 43 đảng viên mới, vượt 153% chỉ tiêu 28 đảng viên do Thành ủy giao. Kết quả này góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong lực lượng vũ trang. Sau khi được kết nạp, các đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị và địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.