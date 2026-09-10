Tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên

Thực hiện Chiến dịch 100 ngày về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các đảng bộ trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đang tập trung cao độ số hóa hồ sơ đảng viên. Với phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”, từng hồ sơ được rà soát, chỉnh lý, chuẩn hóa và cập nhật, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số đồng bộ, phục vụ hiệu quả hơn công tác quản lý đảng viên và xây dựng Đảng.

Xã Quảng Đức tập trung thực hiện Chiến dịch 100 ngày số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.

Đảng bộ xã Quảng Đức hiện có 604 đảng viên, gồm 572 đảng viên chính thức và 32 đảng viên dự bị. Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 16/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Quảng Đức đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng quản lý đảng viên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Quảng Đức cho biết: Ban Xây dựng Đảng xã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị tại cơ sở. Mỗi chi bộ đều phân công rõ người, rõ việc, bám sát tiến độ từng ngày để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, khâu kiểm tra, đối soát được thực hiện nghiêm ngặt. Mỗi bộ hồ sơ đều được rà soát kỹ về tính pháp lý, tính chính xác của thông tin và yêu cầu bảo mật. Những trường hợp chưa thống nhất về dữ liệu hoặc còn thiếu thành phần hồ sơ đều được lập danh sách, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trước khi đưa vào hệ thống dùng chung.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức các hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ; thành lập các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn từ các chi bộ thôn, trường học đến các chi bộ cơ quan. Cùng với việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các tổ công tác thường xuyên kiểm tra tiến độ, hỗ trợ xử lý những trường hợp hồ sơ còn vướng mắc, bảo đảm việc số hóa được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Quảng Đức thực hiện rà soát, số hóa hồ sơ đảng viên.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, đến nay, xã Quảng Đức đã chỉnh lý 604 hồ sơ, đạt 100%; đồng thời scan số hóa 575/604 hồ sơ, đạt 100% hồ sơ đảng viên phải số hóa (có 29 hồ sơ đảng viên Công an, Quân sự chưa thực hiện số hóa, do thực hiện theo chỉ đạo của ngành dọc). Những kết quả bước đầu này minh chứng cho quyết tâm của toàn xã, nhằm tăng tốc đưa công tác số hóa về đích sớm.

Hiện đảng ủy xã Quảng Đức đang tập trung cập nhật lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, phấn đấu hoàn thành xong trong tháng 9, nỗ lực vượt tiến độ hơn 2 năm so với kế hoạch của tỉnh (giai đoạn 1 đến 30/11/2026; giai đoạn 2 đến 31/12/2028). Sự vào cuộc quyết liệt này đang từng bước giúp Quảng Đức xây dựng thành công hệ thống dữ liệu, tổ chức cơ sở đảng đồng bộ, hiện đại, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên và xây dựng đảng trong giai đoạn mới.

Không chỉ Quảng Đức, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố cũng đang tăng tốc thực hiện chiến dịch. Là một trong những đảng bộ có quy mô lớn với trên 4.000 đảng viên, Đảng bộ phường Mạo Khê đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ này. Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập Tổ công tác triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, đồng thời tổ chức số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ. Qua đó, từng bước chuyển phương thức quản lý từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử và dữ liệu số, hiện đại hóa công tác lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và sử dụng thông tin đảng viên.

Đến ngày 2/9, phường Mạo Khê đã chỉnh lý xong 3.412 hồ sơ, scan số hóa 1.663 hồ sơ và cập nhật khoảng 100 hồ sơ lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Với khối lượng hồ sơ lớn, địa bàn rộng, phường đang tiếp tục huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn theo kế hoạch cấp trên.

Đảng bộ phường Mạo Khê đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử.

Tại xã Quảng Hà, trong tổng số 1.985 hồ sơ đảng viên, đến nay đã chỉnh lý 1.899 hồ sơ, scan số hóa 407 hồ sơ và cập nhật 24 hồ sơ lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Còn tại phường Móng Cái 1, với 2.129 hồ sơ đảng viên, địa phương đã chỉnh lý 1.833 hồ sơ, scan số hóa 587 hồ sơ và cập nhật 243 hồ sơ lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0…

Những con số trên cho thấy, chiến dịch số hóa hồ sơ đảng viên đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Từ việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ giấy đến số hóa, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu, từng bước đang được thực hiện đồng bộ. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch 100 ngày đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu đảng viên thống nhất, liên thông và dùng chung. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.