Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, thời gian qua các đảng bộ trực thuộc đã khẩn trương thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu, hồ sơ đảng viên điện tử và triển khai chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Quá trình thực hiện cho thấy chuyển đổi số đang từng bước tạo ra những thay đổi tích cực trong phương thức tổ chức, quản lý và điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Toàn Đảng bộ thành phố Quảng Ninh hiện có 115.500 hồ sơ đảng viên, trong đó số hồ sơ cán bộ, đảng viên do cấp ủy quản lý là 12.038 thuộc diện phải số hóa. Tới nay, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố đã hoàn thành 100% số hóa số hồ sơ nêu trên, vượt tiến độ 70 ngày so với mục tiêu chiến dịch đề ra.

Tổ công tác số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên điện tử phường Đông Triều thường xuyên rà soát, kiểm tra, bảo đảm hồ sơ được số hóa đầy đủ, đúng thứ tự, rõ nét và chính xác.

Tại Đảng bộ phường Đông Triều, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập Tổ công tác do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy làm Tổ trưởng và chia thành 8 nhóm để thực hiện nhiệm vụ số hóa. Tổ công tác phân công các đồng chí lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng chuyên môn làm nhóm trưởng, trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm về kết quả, chất lượng số hóa của nhóm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổ trưởng Tổ số hóa hồ sơ đảng viên phường Đông Triều Nguyễn Thị Bích Liên cho biết: "Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, tổ công tác cũng tổ chức thực hiện theo phương thức cuốn chiếu, chỉnh lý đến đâu scan hồ sơ đến đó, scan hồ sơ đến đâu rà soát, kiểm tra chất lượng đến đó, bảo đảm hồ sơ được số hóa đầy đủ, đúng thứ tự, rõ nét và chính xác. Quá trình thực hiện luôn đảm bảo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; kịp thời điều chỉnh, bổ sung nhân lực, thiết bị giữa các nhóm khi cần thiết".

Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố được triển khai từ ngày 10/7 đến ngày 30/11/2026, với tổng số 11 nhiệm vụ, thuộc 8 nhóm điểm nghẽn. Tính đến ngày 18/10 đã có 5 nhiệm vụ hoàn thành.

Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật như: Tổng số dữ liệu tổ chức Đảng đã được làm sạch đạt tỷ lệ 100% và tổng số dữ liệu đảng viên đã được làm sạch cơ bản đạt tỷ lệ 99%, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch của Trung ương; 93,2% đảng viên đã cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 88% chi bộ sinh hoạt toàn trình đầy đủ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ngoài ra, một số chi bộ đã thực hiện việc thu nộp đảng phí qua phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Đảng.

Đoàn viên, thanh niên phường Hồng Gai hướng dẫn đảng viên Chi bộ khu phố Hồng Gai 3 sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Cùng với những kết quả đạt được, quá trình triển khai chiến dịch cũng gặp một số khó khăn cần tháo gỡ, như: Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 còn xảy ra tình trạng nghẽn hệ thống, tốc độ truy cập và xử lý dữ liệu chưa ổn định. Đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên tại một số thôn, khu phố chủ yếu là cán bộ hưu trí, tuổi cao, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều, nên việc hướng dẫn rà soát, đối soát, cập nhật thông tin và sử dụng các nền tảng số của Đảng có thời điểm chậm.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các yêu cầu đặt ra theo chiến dịch, Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, địa phương, đơn vị tiếp tục xác định nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian thực hiện chiến dịch 100 ngày. Vì vậy, ban thường vụ, thường trực cấp uỷ các đơn vị, địa phương phải chú trọng công tác kiểm điểm tiến độ triển khai; tăng cường trang thiết bị đầu cuối theo quy định, đáp ứng tiến độ chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong theo dõi, kiểm tra, kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện; kịp thời điều phối nhân lực, tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền.

Các địa phương cũng cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm để nghiên cứu, áp dụng phương pháp phù hợp với thực tiễn trên địa bàn; chủ động rà soát, cập nhật đúng tiến độ các thông tin, dữ liệu, kết quả thực hiện, trạng thái hoàn thành trên hệ thống dashboard của thành phố; tiếp tục tiếp nhận, nghiên cứu và tham gia đầy đủ những chương trình tập huấn, hướng dẫn sử dụng các phân hệ thuộc hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng; chủ động tham gia các chương trình “Bình dân học vụ số”, cập nhật, nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng hệ thống trong thực hiện nhiệm vụ.