Tham vấn, lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Sáng 28/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến tham gia đối với dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện Trưởng Viện KSND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý kiến đối với nhiều nội dung của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), đánh giá những điểm mới, những quy định cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tập trung vào các nội dung: Kiến nghị hoàn thiện các quy định về thu thập, đánh giá chứng cứ; bảo vệ người tham gia tố tụng; cơ chế xử lý đối với các vụ án ma túy; quyền, trách nhiệm của điều tra viên và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; các biện pháp ngăn chặn và thời hạn tố tụng; giải quyết nguồn tin về tội phạm; thẩm quyền điều tra; tố tụng đối với pháp nhân thương mại; thủ tục rút gọn, giám định và định giá tài sản.

Các ý kiến hướng tới bảo đảm tính thống nhất, khả thi của các quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời bảo đảm tốt quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự.

Đại diện Sở Tư Pháp góp ý vào dự thảo luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có cơ sở lý luận và thực tiễn của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo, góp phần hoàn thiện dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, tính khả thi và phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.