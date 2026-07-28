Lấy ý kiến tham gia dự án luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản

Chiều 28/7, Đoàn ĐBQH tỉnh, Sở Xây dựng Quảng Ninh phối hợp tổ chức Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến tham gia đối với 3 dự án luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Kiến trúc nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; hoàn thiện các chính sách về phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; đồng thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch, quản lý kiến trúc, phát triển nhà ở xã hội; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh bất động sản; phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của các cơ quan quản lý, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Đại diện doanh nghiệp đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, tiếp thu để tham gia đóng góp vào quá trình hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.