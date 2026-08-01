Đoàn ĐBQH tỉnh tham vấn, lấy ý kiến góp ý một số dự án luật trình Quốc hội

Sáng 1/8, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến tham gia đối với một số dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các dự án: Luật hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư (sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Đại biểu Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, ĐBQH tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tập trung phân tích những bất cập phát sinh từ thực tiễn, đề xuất hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, quản lý tài chính, hải quan và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Lãnh đạo Sở KH&CN phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu, chuyên gia và đại diện các sở, ngành. Đối với dự án Luật Đầu tư, đồng chí đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của việc quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nhất là đối với hoạt động quản lý khí N2O và kinh doanh nước sạch.

Đối với dự án Luật Hải quan, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện các quy định phù hợp với xu hướng phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics và chuyển đổi số; hướng tới xây dựng "Hải quan thông minh", "Cửa khẩu thông minh", đẩy mạnh số hóa chứng từ, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường tự động hóa trong quản lý. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của chủ hàng trong chuỗi logistics, hoàn thiện quy định về đại lý hải quan và bảo đảm việc tổ chức bộ máy hải quan theo khu vực vừa tinh gọn, hiệu quả, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn.

Đối với các nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước, đầu tư công, Ngân hàng Nhà nước, dự trữ quốc gia và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, cần tiếp tục được rà soát, nghiên cứu để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu để tham gia góp ý, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.