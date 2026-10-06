Thanh niên trong kỷ nguyên mới vững lý tưởng, giàu khát vọng cống hiến - Bài 5: Hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế của đất nước ngày càng được nâng lên. Kỷ nguyên mới mở ra những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng nhiều thách thức, đòi hỏi sự vận động, phát triển không ngừng dựa trên những nền tảng cốt lõi của Đảng, Nhà nước, của dân tộc Việt Nam. Trên chặng đường kiến tạo những giá trị mới, thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực đổi mới, sáng tạo phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng thế hệ tương lai của đất nước, thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15/5 (1941-2026), chiều 14/5, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

Văn kiện các kỳ đại hội của Đảng đều nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quốc gia. Đây là ghi nhận, cũng là đặt kỳ vọng của Đảng đối với thế hệ trẻ. Điều đó đặt lên vai người trẻ sứ mệnh tiếp tục góp sức làm nên những thắng lợi, thành công ở những giai đoạn mới.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nêu rõ: Trước những vận hội và thách thức chưa từng có, vai trò công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, mà còn là yếu tố quyết định sự thành bại của công cuộc thực hiện các mục tiêu chiến lược Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào năm 2045...

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, trò chuyện với học sinh nhân dịp năm học mới 2026-2027.

Bởi vậy, ở bất cứ giai đoạn nào, Đảng ta cũng đề cao vai trò giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội.

Điều đó được thể hiện qua rất nhiều quyết sách Đảng ban hành về công tác thanh niên. Ngày 25/7/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 94-KL/TW (ngày 28/3/2014) của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW (ngày 20/7/2026) của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đây là hành động tiếp nối những kết quả đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục ý luận chính trị…

Đông đảo ĐVTN tham dự Lễ chào cờ mừng Quốc khánh (2/9) trên đỉnh chùa Đồng.

Trong kỷ nguyên số, hội nhập quốc tế sâu rộng, lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia phụ thuộc lớn chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, Đảng đặt yêu cầu phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu tri thức, bản lĩnh, làm chủ khoa học công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo. Ngày 1/7/2026 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1184/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu lớn hướng đến: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và chuyển đổi số; phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Thanh niên không thể chỉ học để có bằng cấp, mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Trong bối cảnh phát triển mới, ý nghĩa của việc học không còn dừng ở mục tiêu lập thân, lập nghiệp mà gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển đất nước. Quan điểm đó đã mở rộng nội hàm của việc học, từ tiếp thu tri thức sang hình thành nhân cách, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và trách nhiệm đối với xã hội…”.

Hành trang xây dựng công dân toàn cầu

Thanh niên là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Vì vậy, Quảng Ninh xác định công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanh, thiếu nhi phát triển toàn diện vừa là mục tiêu trước mắt và lâu dài trong chiến lược xây dựng con người Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới.

Thời gian qua, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Quảng Ninh đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhiều chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình, kế hoạch của các địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu, chiến lược phát triển thanh niên các giai đoạn và bổ sung các cơ chế, chính sách về học tập, đào tạo nghề cho thanh niên...

Thanh niên Quảng Ninh thể hiện khí thế vững tin lên đường nhập ngũ tại Lễ giao nhận quân năm 2026.

Trong các nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới vững lý tưởng, bản lĩnh, sáng tạo, giàu tri thức và bản sắc Vùng mỏ; đủ phẩm chất và năng lực để trở thành công dân toàn cầu...

Thành uỷ Quảng Ninh sớm ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ (ngày 30/9/2026) thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW (ngày 20/7/2026) của Ban Bí thư, với yêu cầu đổi mới toàn diện trong công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân cho thế hệ trẻ Quảng Ninh, trong đó đề ra mục tiêu cụ thể: 100% cơ sở giáo dục tổ chức rà soát, cập nhật học liệu, tài liệu giáo dục theo các nghị quyết mới của Đảng, chính sách, pháp luật và thực tiễn của thành phố; 100% tài liệu học tập về lý luận chính trị, lịch sử, truyền thống, văn hoá địa phương được biên soạn, số hoá đa phương tiện; 100% trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức triển khai mô hình xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên…

Tuổi trẻ Trường Đại học Hạ Long tham gia ngày cao điểm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các nghị quyết trên ứng dụng thanh niên Việt Nam.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai, cho biết: “Đảng ủy phường đang tập trung xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, có giải pháp cụ thể nêu gương cán bộ, đảng viên trong giáo dục thế hệ trẻ; nguồn lực đầu tư, nâng cấp các không gian giáo dục, thiết chế văn hóa phục vụ thanh, thiếu nhi; cơ sở vật chất, học liệu, nền tảng số… Đặc biệt, đặt yêu cầu trong công tác kiểm tra, đánh giá, đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cấp ủy, người đứng đầu…”.

Bí thư Đoàn thanh niên UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Thùy Linh, khẳng định: Chương trình hành động số 22-CTr/TU trang bị cho tuổi trẻ những kiến thức, nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thành tựu quan trọng, vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cách mạng Việt Nam; truyền thống hào hùng của dân tộc; bản sắc văn hóa con người Quảng Ninh với các đặc trưng “Kỷ luật - Đồng Tâm - Hào sảng - Trí tuệ - Nhân văn”... Từ đó, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ở tuổi trẻ Quảng Ninh khát vọng cống hiến, phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc...

Thanh niên là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển thành phố Quảng Ninh tương lai.

Hiện nay thành phố tập trung xây dựng Đề án "Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi thành phố Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035". Đây là bước cụ thể hóa yêu cầu mới trong thực hiện chủ trương của Trung ương về công tác thanh niên, công tác cán bộ. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và trước yêu cầu đổi mới trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đề án có ý nghĩa chiến lược lớn, không chỉ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và hiệu quả hoạt động công tác đoàn theo nghĩa truyền thống, mà trọng tâm xây dựng lực lượng thanh, thiếu nhi Quảng Ninh có lòng yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng và Tổ quốc, phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của giai cấp công nhân Vùng mỏ, có bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hôn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu...

Tại hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy, tháng 9/2026, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, nhấn mạnh, tổ chức đoàn là một trong những môi trường quan trọng để đào tạo, rèn luyện, tạo nguồn cán bộ trẻ. Vì vậy, việc củng cố tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn phải đặc biệt quan tâm... Giáo dục ý thức chính trị, quan điểm lập trường, sự trung thành với Đảng phải được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác đoàn. “Qua các hoạt động, phải từng bước bồi dưỡng cho ĐVTN nhận thức chính trị đúng đắn, có bản lĩnh, lập trường, ý thức trách nhiệm và lý tưởng cách mạng. Từ đó, xây dựng thế hệ trẻ có niềm tin, có khát vọng cống hiến và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ được giao…” - đồng chí Quản Minh Cường chỉ đạo.

Nhằm tổ chức lại, tích hợp và nâng tầm những thành tố tốt của giáo dục thành một chỉnh thể thống nhất, thành phố đang xây dựng Đề án triển khai thí điểm “Trường học xã hội chủ nghĩa”, trong đó giáo dục phát triển toàn diện cho người học với 5 trụ cột (giáo dục lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đức, trí, thể, mỹ). Đề án kỳ vọng tiếp tục khơi dậy, hiện thực hóa, lan tỏa các giá trị đặc trưng của con người xã hội chủ nghĩa; một môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh phát triển toàn diện.

Xây dựng thế hệ tương lai của đất nước với trí tuệ, đủ sức “chèo lái con thuyền” đi đến bến bờ thành công là nhiệm vụ lớn thành phố đặt ra. Quảng Ninh tiếp tục dành nguồn lực để thế hệ tương lai của đất nước được sống, học tập, lao động trong môi trường, điều kiện tốt nhất, trong đó có các chính sách: Hỗ trợ học phí, sữa học đường, sách giáo khoa miễn phí, phổ cập giáo dục mầm non, phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và hỗ trợ bữa ăn cho học sinh tại các xã biên giới đất liền, xe buýt miễn phí đưa đón học sinh đến trường…

“Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế”- đây là kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thế hệ tương lai của đất nước. Và tuổi trẻ Quảng Ninh thấm nhuần và nêu cao quyết tâm góp sức “Đưa Quảng Ninh từng bước trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Quảng Ninh tiếp tục đi đầu trong hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng, giữ vững vị thế địa phương phát triển hàng đầu" đúng như kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Quảng Ninh) tháng 1/2026.

“Mỗi ĐVTN hãy tự hỏi: Mình đã làm gì để xứng đáng với Tổ quốc thân yêu? Đã góp gì để gia đình, người thân, quê hương, cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng tốt đẹp hơn? Đã chuẩn bị gì để không tụt lại phía sau thời đại? Và phải sống, học tập, lao động, cống hiến thế nào để khi nhìn lại tuổi trẻ, có thể tự hào rằng mình đã sống xứng đáng?” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.