Bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng của thanh niên thời đại số - Bài 2: Bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến

Giáo dục chính trị tư tưởng không phải là những khái niệm trừu tượng nằm trên trang sách, mà chính là “không gian chính trị”, là “tấm khiên tư tưởng”, là nền tảng giúp thanh niên hình thành thế giới quan khoa học, phương pháp tư duy biện chứng và bản lĩnh chính trị vững vàng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng”. Khi nền tảng lý luận chính trị được củng cố vững vàng, thanh niên sẽ có bản lĩnh, tự chủ, tự tin thích ứng với thế giới quan khoa học, tư duy biện chứng để tự phân định đúng - sai, tự tạo ra sức đề kháng tự nhiên trước mọi luồng thông tin đa chiều, xuyên tạc.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thành Đoàn Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt gửi gắm và đặt ra cho thế hệ trẻ phương châm hành động cốt lõi: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Để phương châm này thấm sâu vào thanh niên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải được nâng tầm thành nhiệm vụ chiến lược hàng đầu trong giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức, nhân cách, các giá trị cốt lõi, tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, năng lực thích ứng và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kinh nghiệm của tuổi trẻ Quảng Ninh cho thấy lý luận chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Từ thực tiễn mô hình tuyên truyền, giáo dục chính trị truyền thống mang đậm bản sắc của tuổi trẻ Quảng Ninh, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của Vùng mỏ đã tạo nên nền tảng tinh thần đặc sắc để các thế hệ thanh niên rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí xung kích.

Đoàn viên thanh niên quét mã QR tìm hiểu thông tin tại địa chỉ đỏ - Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Hà Quang Vóc (nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh)

Hun đúc niềm tự hào là vùng đất lịch sử hào hùng, giàu truyền thống cách mạng, các thế hệ thanh niên Quảng Ninh hôm nay luôn là lực lượng đi đầu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc. Tự hào là cái nôi của giai cấp công nhân, từ những người thợ mỏ cần cù, sáng tạo đến lớp thanh niên năng động thời kỳ đổi mới, lớp lớp thanh niên qua bao thế hệ luôn gìn giữ và phát huy bản lĩnh kiên cường, tinh thần kỷ luật, xung kích, sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới. Về quy mô dân số Quảng Ninh hiện có trên 1,45 triệu người, trong đó lực lượng thanh niên chiếm khoảng 278.400 người trong độ tuổi từ 16-30 (gần 19% dân số toàn thành phố). Tổ chức Đoàn thanh niên được thành lập từ thành phố đến 59 địa phương, đơn vị (54 xã, phường, đặc khu; 5 đơn vị trực thuộc thành phố), 206 Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở, 74.226 đoàn viên. Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thanh niên, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố.

Kênh TikTok dự án “Quảng Ninh trong tôi là” nổi bật với nhiều bài đăng đạt trên 100.000 lượt xem và lượt tương tác (nguồn ảnh: Tiktok Quảng Ninh trong tôi là).

Các cấp bộ Đoàn toàn thành phố không ngừng tìm tòi, đổi mới phương thức giáo dục chính trị. Điểm nhấn nổi bật chính là việc thành lập và duy trì hiệu quả câu lạc bộ Lý luận trẻ; tổ chức thành công 5.692 buổi sinh hoạt câu lạc bộ, thu hút hơn 22.000 lượt đoàn viên tham gia, diễn đàn đã thực sự trở thành không gian học thuật kết hợp tranh biện lý luận sắc bén, giúp các bạn trẻ giải mã các vấn đề thời sự nóng bỏng dưới góc nhìn chính trị đúng đắn.

Không dừng lại ở các buổi sinh hoạt trực tiếp, các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã đẩy mạnh “số hóa” công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Công trình “Bản đồ các địa chỉ đỏ Quảng Ninh” đưa lịch sử đến gần người trẻ bằng phương thức trực quan, tương tác. Chiến dịch truyền thông “Quảng Ninh trong tôi là…” đã góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Thành ủy về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh, qua đó lan tỏa niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương. Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” với hơn 3.211 bản đồ Việt Nam được treo tại phòng học, nơi làm việc tiếp tục bồi đắp ý thức về chủ quyền quốc gia và tình yêu đất nước.

Thành Đoàn Quảng Ninh trao tặng bản đồ “Tự hào một dải non sông” cho Trường Tiểu học Quảng Đức. Nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh

Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, với mục tiêu phục dựng, trao tặng hơn 1.000 bức ảnh chân dung các Anh hùng liệt sĩ bị phai mờ theo thời gian cho các gia đình thân nhân liệt sĩ của tuổi trẻ Quảng Ninh gửi gắm những giá trị nhân văn và sức lan tỏa mạnh mẽ. Những giọt nước mắt nghẹn ngào của những người mẹ, người vợ liệt sĩ khi nhận lại di ảnh phục dựng của chồng, của con mình từ tay các bạn thanh niên chính là câu trả lời hùng hồn nhất cho hiệu quả giáo dục lòng yêu nước. Rõ ràng, khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ của lòng tri ân, công nghệ và sự tham gia chủ động của người trẻ, lịch sử có thể trở thành nguồn cảm hứng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Chương trình “Tô màu ký ức” - Trao tặng di ảnh phục dựng chân dung các Anh hùng liệt sĩ. Nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025- 2030 đã chỉ rõ: “Tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ, thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, niềm tin và ý chí, khát vọng cống hiến vươn lên của thế hệ trẻ”. Thanh niên Quảng Ninh trong giai đoạn mới tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần xung kích, tình nguyện, xây dựng và bồi đắp thêm giá trị hình mẫu thanh niên Quảng Ninh với đặc trưng: Kỷ luật - Đồng tâm - Hào sảng - Trí tuệ - Nhân văn, với hoài bão và lý tưởng, với khát vọng cống hiến, thanh niên sẵn sàng nắm bắt cơ hội từ thực tiễn, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, giàu bản sắc, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Thực hiện: Nguyễn Mai Thương

Trình bày: Vũ Đức