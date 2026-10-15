Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 (1956-2026) Dấu ấn phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành (1956-2026), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Kế thừa truyền thống ấy, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trở thành điểm nhấn trong công tác hội và phong trào thanh niên Quảng Ninh, được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, công trình, phần việc thiết thực.

700 đoàn viên, thanh niên phường Yên Tử đã tham gia Lễ chào cờ với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Theo đó, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Ninh đã triển khai phong trào gắn tình yêu quê hương với việc học tập, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện, bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành, đóng góp cho địa phương.

Để tinh thần yêu nước thấm sâu vào nhận thức và hành động, công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc được chú trọng đổi mới. Các cấp hội đã tổ chức sinh hoạt chính trị, hoạt động về nguồn, tri ân người có công, giáo dục chủ quyền biên giới, biển đảo gắn với các ngày lễ lớn. Qua đó, giúp thanh niên nâng cao trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2026.

Giai đoạn 2024-2026, các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố tổ chức 96 hoạt động, chương trình, hành trình về nguồn, giáo dục truyền thống, quốc phòng - an ninh, thu hút hơn 84.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trên 4.600 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự; 35 chương trình gặp mặt thanh niên nhập ngũ được tổ chức, góp phần động viên người trẻ thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tuyên truyền được mở rộng trên không gian số qua ngày hội “Khát vọng non sông”, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chiến dịch “Tự hào Việt Nam”, cùng nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa quê hương. Các cấp hội đã thực hiện hơn 1.025 công trình, phần việc thanh niên, tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu hút trên 69.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua những việc làm cụ thể, tinh thần yêu nước được lan tỏa bằng trách nhiệm và sự sẻ chia.

Từ nền tảng giáo dục truyền thống, phong trào khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo trong những lĩnh vực gắn với yêu cầu phát triển địa phương, nổi bật là phổ cập kỹ năng số và đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Toàn thành phố thành lập 56 đội hình “Bình dân học vụ số” với 2.120 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức 820 lớp học và hơn 950 hoạt động phổ cập kỹ năng số, thu hút trên 120.000 lượt người dân. Các đội hình hỗ trợ cài đặt, sử dụng hơn 21.000 tài khoản eTax Mobile, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Thanh niên phường Móng Cái 3 tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ trong Chiến dịch "500 ngày đêm".

Trong đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, các cấp hội chú trọng tập huấn, hỗ trợ tiếp cận vốn, kết nối đầu tư và khuyến khích ứng dụng công nghệ. Toàn thành phố tổ chức 55 hoạt động tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong phát triển kinh tế, thu hút trên 8.080 lượt thanh niên. Hội Doanh nhân trẻ và CLB Đầu tư và Khởi nghiệp phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ người trẻ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp.

Nếu chuyển đổi số, khởi nghiệp thể hiện khát vọng vươn lên thì các chương trình tình nguyện cho thấy trách nhiệm của thanh niên với cộng đồng. “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” và Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè” được triển khai hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2024 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trao hơn 15.000 suất quà cho thanh thiếu nhi, học sinh vượt khó, gia đình chính sách và người dân khó khăn, tổng trị giá hơn 7,2 tỷ đồng; tổ chức 54 chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 25.000 lượt người; triển khai 45 chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận hơn 8.630 đơn vị máu. Những hoạt động này hỗ trợ người dân và bồi đắp tinh thần tương thân tương ái.

Cùng với tình nguyện, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc được triển khai gắn với đặc thù miền núi, vùng đồng bào DTTS, biên giới, hải đảo. Các CLB soóng cọ, hát then, thêu may trang phục dân tộc được duy trì, tạo môi trường để thanh niên gìn giữ, lan tỏa giá trị truyền thống và bồi đắp niềm tự hào về cội nguồn.

Tại khu vực đô thị, các chương trình “Du ca Hạ Long - JUK”, “Âm nhạc đường phố”, “Góc Thanh xuân” tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật. Toàn thành phố tổ chức hơn 120 giải thể thao, thu hút hơn 15.000 lượt hội viên, sinh viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và kết nối thanh niên.

Với những kết quả đã đạt được thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Ninh vinh dự là một trong 15 tập thể được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Ninh vinh dự là một trong 15 tập thể được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. (Ảnh: Đơn vị cung cấp)

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Quảng Ninh Nguyễn Vũ khẳng định: Với khẩu hiệu hành động giai đoạn 2026-2029 “Thanh niên Quảng Ninh - Khát vọng tiên phong - Bản lĩnh hội nhập - Vững bước vào kỷ nguyên mới”, các cấp bộ hội tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào, nâng cao chất lượng tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trọng tâm là đồng hành trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; thúc đẩy KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển kinh tế. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục hướng về cơ sở, địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo, gắn với an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và chăm lo cộng đồng. Hội chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập quốc tế, tạo môi trường để người trẻ rèn luyện, trưởng thành.

Những công trình, phần việc thiết thực của các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã và đang góp phần lan tỏa giá trị phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đưa lòng yêu nước thành hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến. Từ đó, tiếp tục bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần tiên phong và trách nhiệm của tuổi trẻ, chung sức xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.