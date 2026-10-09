Bồi đắp lý tưởng, khơi dậy khát vọng của thanh niên thời đại số - Bài 4: Một số giải pháp chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong thời đại số

Để tiếp tục đúc rèn thế hệ thanh niên thời kỳ mới vững lý tưởng, giàu khát vọng và bản lĩnh, cần triển khai đồng bộ hệ thống các giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển và năng lực thích ứng phải được xem là hành trang cần thiết cho thế hệ trẻ vững bước vào đời. Đưa nội dung học tập lý luận chính trị thành tiêu chí cứng, bắt buộc để nhận xét, đánh giá chất lượng đoàn viên và quy hoạch, bố trí cán bộ Đoàn các cấp.

Đoàn Thanh niên phường Cẩm Phả tham gia phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh.

Hai là, gắn lý tưởng cách mạng với đời sống và công việc hằng ngày của thanh niên. Cần giúp người trẻ nhận thấy lý tưởng được thể hiện trong lựa chọn nghề nghiệp, tinh thần lao động, văn hóa tiêu dùng, trách nhiệm cộng đồng và cách ứng xử trên mạng xã hội. Truyền thông số không chỉ để giải trí hay thể hiện bản thân, mà còn phải góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh tư tưởng và bản sắc văn hóa dân tộc.

Đoàn Thanh niên phường Yên Tử tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số năm 2025. Nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh

Ba là, tích hợp giáo dục lý tưởng, đạo đức với giáo dục hệ giá trị quốc gia và bản sắc văn hóa dân tộc. Áp dụng đồng bộ, phù hợp với từng đối tượng thanh niên đặc thù (thanh niên nông thôn, đô thị, thanh niên công nhân, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo). Biến các chuẩn mực hình mẫu thanh niên “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” thành thước đo bắt buộc hằng tuần, hằng tháng, thấm sâu vào nhận thức, ý chí và hành động của giới trẻ.

Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Hành trình về nguồn”. Nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh.

Bốn là, đa dạng hóa, hiện đại hóa và “số hóa” phương thức tuyên truyền, giáo dục. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số để xây dựng các sản phẩm truyền thông chính trị, truyền thông chính sách sinh động, phù hợp thị hiếu thẩm mỹ của giới trẻ. Xây dựng thể loại phim ngắn, hoạt hình hóa dữ kiện lịch sử, podcast, infographic, video đồ họa 2D, 3D, 4D kể chuyện Bác Hồ và các lãnh tụ. Xây dựng bản đồ số các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ để khơi dậy lòng yêu nước, lý tưởng một cách tự nhiên, trực quan.

Tuổi trẻ phường Đông Triều tham gia tổ chức lễ hội Thái Miếu năm 2025. Ảnh: Lê Đại - Bảo Thắng

Năm là, chuyển đổi mô hình tuyên truyền giáo dục từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực số, chuyển từ học thuộc lòng thông tin sang tìm kiếm, nhận diện, đánh giá và sử dụng thông tin một cách hiệu quả; tuyên truyền một chiều sang hai chiều và đa chiều, đa tầng, có sự tương tác thường xuyên giữa tổ chức đoàn với đoàn viên, thanh thiếu niên.

Tuổi trẻ phường Liên Hoà ra quân dọn vệ sinh môi trường. Nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh

Sáu là, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn cho thanh niên rèn luyện. Đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, chú trọng tạo bước đột phá trong việc kết nạp Đảng đối với học sinh, sinh viên, công nhân trong khu vực kinh tế tư nhân. Tổ chức sâu rộng phong trào “Thanh xuân dâng Đảng”; phát hiện, biểu dương kịp thời gương đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Học sinh xem phim, hưởng ứng tuần phim đặc biệt "Vùng mỏ Quảng Ninh - Dấu ấn và Khát vọng”. Nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh điện tử

Bảy là, tập trung xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với các tổ chức thanh niên; chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Mở rộng thu hút, tập hợp thanh niên trên mọi lĩnh vực, địa bàn, với phương châm hành động: Không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức đoàn, hội. Không có ước mơ chính đáng nào của tuổi trẻ bị bỏ rơi lại phía sau.

Tổ chức sinh hoạt hè với chủ đề “Sắc màu tri ân – Nhớ ơn anh hùng liệt sĩ”. Nguồn ảnh: Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh

Tám là, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp chiến lược giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình “lá chắn” đầu tiên, thường xuyên đồng hành, định hướng con sử dụng mạng xã hội lành mạnh. Nhà trường là “nền tảng” vững chắc, trang bị kỹ năng số, năng lực số và kỹ năng công dân toàn cầu. Xã hội tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về vốn, công nghệ để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng, bản lĩnh, trí tuệ, năng lực thích ứng của chiến sĩ tư tưởng số trên các hạ tầng số và không gian mạng.

Tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên trong kỷ nguyên mới không phải là trách nhiệm riêng của tổ chức Đoàn, Hội, mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thực tiễn cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam có đủ tiềm năng, trí tuệ và nhiệt huyết để gánh vác sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn phát triển mới. Khi nền tảng tư tưởng của Đảng được chuyển hóa thành niềm tin, động cơ phấn đấu và hành động sáng tạo của tuổi trẻ, đó sẽ là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với bản lĩnh tự cường, tinh thần tiên phong, dũng cảm, trí tuệ và khát vọng vươn lên, thế hệ trẻ Việt Nam – những công dân số mang tâm hồn và bản sắc văn hóa Việt Nam – quyết tâm đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

Thực hiện: Nguyễn Mai Thương

Trình bày: Vũ Đức