Thanh niên trong kỷ nguyên mới vững lý tưởng, giàu khát vọng cống hiến Bài 3: Khi người trẻ dám nghĩ, dám dấn thân

Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cùng với cả nước, tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp nối truyền thống cách mạng, tích cực học tập, rèn luyện, xây dựng một thế hệ trẻ vững lý tưởng, giàu khát vọng cống hiến. Lý tưởng đó đang được thế hệ trẻ Quảng Ninh hiện thực bằng hành động dấn thân, đảm nhận việc mới, đến những vùng khó, cống hiến và hy sinh...

Trách nhiệm với quê hương

Đoàn viên, thanh niên đặc khu Vân Đồn phối hợp ra quân vệ sinh lòng đường, vỉa hè tại xã đảo Thắng Lợi.

Cùng với cả nước, thành phố Quảng Ninh đã tiến hành sắp xếp từ 1.452 thôn, bản, khu phố còn 624 thôn, bản, khu phố. Từ thực tiễn sắp xếp lại thôn, bản, khu phố, việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ cơ sở trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng thực tiễn địa phương. Vì vậy, việc lựa chọn nhân sự được các địa phương định hướng những người có năng lực, uy tín, trẻ tuổi, nhiệt huyết và có khả năng tiếp cận công nghệ, chuyển đổi số trong thời đại phát triển công nghệ, trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ hiện nay.

Trong số 624 người trúng cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, không ít gương mặt trẻ dưới 30 tuổi. Họ mang theo tri thức, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ, khẳng định vai trò là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền cơ sở với cộng đồng. Nhiều thanh niên đã lựa chọn hành trình cống hiến với khát vọng làm điều có ích cho chính quê hương mình.

Trưởng khu Quỳnh Lâu, phường Hiệp Hòa Lê Tiến Hoàng hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, thủ khoa đầu ra ngành Quản lý đất đai (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), Lê Tiến Hoàng (sinh năm 2004) có nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Thay vì lựa chọn công việc ở nơi khác có nhiều cơ hội phát triển, Lê Tiến Hoàng quyết định trở về quê hương, ứng cử vị trí Trưởng khu Quỳnh Lâu, phường Hiệp Hòa. Được tín nhiệm bầu làm trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 là niềm vinh dự lớn, tuy nhiên từng có 4 năm tham gia công tác đoàn với nhiều cơ hội trưởng thành, song khó khăn ban đầu với chàng trai trẻ là điều không tránh khỏi, nhất là ở một địa bàn rộng, dân cư đông, trong khi chưa thực sự có nhiều kỹ năng giải quyết kiến nghị từ nhân dân.

Với khát vọng của tuổi trẻ, lý tưởng đúng đắn và mục tiêu sống được bồi đắp, Lê Tiến Hoàng luôn đặt cao lợi ích của người dân và địa phương, làm việc hết trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Lê Tiến Hoàng chia sẻ: "Khi thanh niên được tham gia đảm nhận công tác tại khu phố, đó không phải là sự thay thế giữa các thế hệ, mà là quá trình tiếp nối, khi kinh nghiệm được trao truyền, sức trẻ được phát huy. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, có những bỡ ngỡ, nhưng tôi xác định muốn làm tốt vai trò phải bắt đầu từ việc lắng nghe, hiểu dân, gần dân, làm những việc dân cần, nêu gương, từ đó sẽ tạo đồng thuận trong nhân dân trong mọi nhiệm vụ...".

Với sự hỗ trợ của tập thể, đoàn viên thanh niên, nhiều nhiệm vụ mới của khu Quỳnh Lâu đã nhanh chóng được triển khai hiệu quả, trong đó việc số hoá tài liệu thông tin nhân khẩu để thuận lợi cho theo dõi, quản lý, nắm bắt được triển khai thuận tiện. Sau hơn 1 tháng đảm nhận vị trí Trưởng khu, Hoàng cùng Tổ An ninh cơ sở rà soát, báo cáo, kịp thời khắc phục hiện tượng xói lở tại khu vực cống thoát nước của hồ đập Núi Dinh và Ba Tầng. Đồng thời, huy động xã hội hóa tổ chức chương trình tổng kết hoạt động hè, tiếng hát khu dân cư, liên hoan văn nghệ chào mừng thành phố Quảng Ninh…

Còn với Nguyễn Minh Đang (sinh năm 2002), trưởng thành từ môi trường quân ngũ. Trong cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, Đang được tín nhiệm bầu làm Trưởng khu Quang Trung 11, phường Uông Bí. Đây là nhiệm kỳ thứ hai Đang đảm nhận vai trò này. Trước đó, nhiệm kỳ 2025-2027, Đang là Bí thư Chi bộ khu Quang Trung 11. Đây là sự ghi nhận, tin tưởng của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân và sự kỳ vọng vào năng lực, trí tuệ, bản lĩnh của người trẻ xông pha gánh vác việc lớn.

Nguyễn Minh Đang, Trưởng khu 11, phường Uông Bí (ngoài cùng, bên trái) cùng lãnh đạo địa phương giám sát chất lượng công trình dân sinh.

Khu Quang Trung 11 hiện có hơn 900 hộ dân, 68 đảng viên, địa bàn rộng, dân cư đông, đời sống người dân dựa nhiều vào nông, lâm, ngư nghiệp. Nhiều năm gánh vác việc làng, việc nước, Nguyễn Minh Đang thấm nhuần lời căn dặn của Người: "Cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và hết lòng phục vụ nhân dân...", "Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh...". Nguyễn Minh Đang luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bà con trăn trở mỗi ngày. Trong triển khai công việc, Đang luôn công khai, minh bạch các chương trình, kế hoạch của khu và đưa ra bàn bạc dân chủ trong chi bộ, trong tổ dân khu phố.

Khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đang được thành phố tập trung triển khai, Đang đã cùng tập thể khu, các tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của 89 hộ trong khu có đất, nhà ở thuộc diện di dời sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời huy động nhân dân hiến đất, dịch tường rào, tháo dỡ vật kiến trúc phục vụ Dự án nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến đường đoạn tổ 39A, 39B...

Bà Vũ Thị Hồng Nhung, Phó Chủ tịch UBND phường Uông Bí, nhận xét: Trưởng khu Quang Trung 11 cũng như nhiều cán bộ trẻ các khu phố luôn là lực lượng nòng cốt mang trí tuệ, sức trẻ đồng hành với nhân dân. Đặc biệt, trong thời kỳ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, các đồng chí trẻ đã phát huy vai trò, trực tiếp hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng các tài khoản điện tử, hỗ trợ người dân đi khám sức khỏe định kỳ...

Dấu ấn của tuổi trẻ không phải thể hiện ở tên gọi các phong trào, mà bằng khả năng giải quyết việc khó, bằng kỹ năng tham mưu, lắng nghe phản hồi, giải quyết việc của dân… "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai" - thay vì lựa chọn những đường đi thuận lợi, nhiều người trẻ đã dám thử sức, dám đương đầu, dám dấn thân... vì cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương.

Đến nơi cần, làm việc khó

Đoàn viên thanh niên xã Bình Liêu phối hợp tổ chức chương trình Trung thu cho trẻ em tại Trường Mầm non Bình Liêu 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn thanh niên: Cống hiến không phải điều gì quá xa vời hay lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong đời sống hằng ngày như học tập tốt, lao động tốt, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng...

Cách đây hơn một năm, trong quá trình đấu tranh, triệt phá chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Quảng Ninh, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an Quảng Ninh) trúng đạn của đối tượng và anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, lực lượng công an và nhân dân ghi nhận, biết ơn, tri ân sâu sắc tinh thần quả cảm của người chiến sĩ trẻ. Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải là tấm gương về bản lĩnh kiên cường và lý tưởng cao đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, của tuổi trẻ Việt Nam vì Tổ quốc, vì nhân dân mà cống hiến.

Nhằm giáo dục thế hệ trẻ tinh thần xung kích, không ngại hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong trào thi đua học tập tấm gương dũng cảm của liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải được Công an Quảng Ninh và Thành Đoàn Quảng Ninh phát động sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và lực lượng công an nhân dân thành phố.

Chị Đào Thị Duyên, Chủ nhiệm CLB Giọt máu hồng đất mỏ (áo đỏ, bên trái) cùng thành viên câu lạc bộ tặng quà cho bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Với cô giáo Đào Thị Duyên (sinh năm 1995) Trường Mầm non Mông Dương (phường Mông Dương) - gương mặt trẻ tiêu biểu Quảng Ninh năm 2025. Không chỉ tận tụy với sự nghiệp “trồng người”, 10 năm qua Duyên gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện với 27 lần tham gia hiến máu. Không chỉ cho đi những giọt máu đào, Duyên còn tích cực vận động, kết nối, xây dựng mạng lưới hiến máu rộng khắp trong cộng đồng.

Đào Thị Duyên cùng các tình nguyện viên thành lập CLB Giọt máu hồng đất mỏ vào năm 2021, Duyên làm chủ nhiệm. Đến nay, câu lạc bộ thu hút 160 thành viên, duy trì thông tin liên lạc 24/24h, là những nhân tố tích cực sẵn sàng hiến máu cứu người. Từ đầu năm đến nay, câu lạc bộ phối hợp tổ chức 4 đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận gần 1.800 đơn vị máu; kêu gọi hiến 325 đơn vị máu cấp cứu đột xuất cho người bệnh. Câu lạc bộ cũng tổ chức 6 chương trình tình nguyện, quyên góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân, gia đình người có công…

Nguyễn Bá Khải thiết kế bộ hình nền (wallpaper) dành cho máy tính và điện thoại với chủ đề “Chào mừng Ngày hội non sông - Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Công tác tại Ban Xây dựng Đảng (phường Bãi Cháy) Nguyễn Bá Khải (sinh năm 2001) -cán bộ trẻ tiêu biểu tích cực ứng dụng chuyển đổi số, nhất là trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tại địa phương. Với tinh thần đổi mới, Khải đã xây dựng sản phẩm truyền thông “Lá phiếu niềm tin” dưới dạng video hoạt hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thu hút hơn 200.000 lượt xem, thiết kế bộ hình nền (wallpaper) dành cho máy tính và điện thoại với chủ đề “Chào mừng Ngày hội non sông - Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031"; thực hiện đề tài tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quảng Ninh ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026… Khải còn trực tiếp tham gia giảng dạy tại hơn 100 lớp tập huấn, với trên 10.000 lượt học viên tại Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố tham gia.

Nguyễn Bá Khải chia sẻ: Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương, tôi thường xuyên nghiên cứu các nghị quyết, văn kiện của Đảng và Đoàn. Bằng kinh nghiệm tích lũy cùng sự chủ động học hỏi, tôi ứng dụng công nghệ của trí tuệ nhân tạo làm phong phú, đa dạng, tạo sức hấp dẫn cho nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng đến nhân dân, góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn đến gần hơn với đảng viên, đoàn viên thanh niên...

Năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Quảng Ninh tiếp nhận 42 lá đơn tình nguyện của các thầy, cô giáo xin công tác tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thành phố. Mỗi lá đơn là một lựa chọn riêng, nhưng đều xuất phát từ mong muốn được đứng lớp, đồng hành cùng học sinh ở những nơi còn nhiều khó khăn, trong số đó có cô giáo Trần Thị Quỳnh (sinh năm 1993). “Trước khi đặt bút viết đơn, tôi công tác tại Trường THCS Bãi Cháy (phường Bãi Cháy) với nhiều thuận lợi và gần với gia đình. Xin chuyển công tác đồng nghĩa với việc tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn đối mặt với những khó khăn đặc thù của địa bàn vùng cao. Đơn tình nguyện gửi đi, tháng 8/2026, tôi được tiếp nhận công tác tại Trường TH&THCS Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng). Tôi hiểu những việc khó rất cần đến sức trẻ. Tôi nguyện đi bất cứ đâu có thể mang sứ mệnh của mình được tiếp tục gieo mầm tri thức…” - cô giáo Trần Thị Quỳnh, tâm sự.

Đoàn viên thanh niên xã Lục Hồn hướng dẫn người dân trong xã ứng dụng công nghệ số.

Bản lĩnh của tuổi trẻ còn được thể hiện ở tinh thần được cống hiến, được dấn thân đến vùng khó, nơi hiểm nguy. Trong đợt dịch Covid-19, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, y, bác sĩ trẻ, đoàn viên thanh niên Quảng Ninh đã tình nguyện lên đường vào tâm dịch... Trong cơn bão lịch sử Yagi năm 2024 càn quét Quảng Ninh, màu áo xanh tuổi trẻ xuất hiện ở mọi địa bàn, cùng chính quyền địa phương chung tay khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra...

Biết bao vùng đất khó, nơi hải đảo xa xôi... cũng hiện hữu những công trình, phần việc của tuổi trẻ. Thời đại số, trên “mặt trận không tiếng súng”, sự dấn thân của tuổi trẻ Quảng Ninh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thế lực thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước còn được thể hiện ở những chương trình, phong trào, hành động: "Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu", “Cán bộ, công chức trẻ với AI - Lan tỏa văn hóa số”; "Bình dân học vụ số", "Mỗi ngày một việc tốt", "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng"... Sự sắc bén, vững vàng tâm thế trên chiến tuyến vô hình ấy là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh chính trị của tuổi trẻ Quảng Ninh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chủ quyền an ninh quốc gia.

Trên Vùng mỏ Quảng Ninh, tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, khát vọng cống hiến cho cơ quan, đơn vị, địa phương và Tổ quốc đang được vun đắp mỗi ngày. Khi thanh niên không ngừng nuôi dưỡng lý tưởng, học tập, rèn luyện và sẵn sàng dấn thân vì lợi ích chung, đó là "thành trì vững chắc"xây dựng một lực lượng lớn mạnh với trí tuệ, sức trẻ dành trọn cho quê hương, đất nước.