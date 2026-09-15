Gia Lai: Tịch thu phương tiện người điều khiển xe mô tô buông cả hai tay từ bài đăng trên MXH

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của người dân trên nền tảng Facebook, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh, làm rõ người điều khiển xe mô tô có hành vi buông cả hai tay khi đang tham gia giao thông, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định.

Ngày 14/9/2026, Tổ công tác số 4, Đội CSGTĐB số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Lơ Pang mời anh N. (SN 2001, trú tại thôn Đak Hlã, xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai) đến làm việc.

Hình ảnh cắt từ clip bài đăng MXH

Qua xác minh, ngày 4/9/2026, anh N. là người điều khiển xe mô tô hai bánh biển số 81AA-735.XX, có dung tích xi lanh đến 125cm³, lưu thông trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Đak Hlã, xã Lơ Pang và điều khiển xe mô tô buông cả hai tay khi đang điều khiển phương tiện; sử dụng điện thoại khi điều khiển xe; điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe và không có gương chiếu hậu bên trái của người điều khiển.

Anh N. thừa nhận các video ghi lại hành vi vi phạm được đăng tải trên mạng xã hội là do chính anh tự quay vào ngày 4/9/2026.

Căn cứ các quy định của pháp luật, tổ công tác đã lập biên bản xử lý đối với các hành vi vi phạm, với tổng mức tiền phạt 4,4 triệu đồng và tịch thu phương tiện theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân khi điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, tuyệt đối không thực hiện các hành vi nguy hiểm như buông cả hai tay, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Mỗi hành vi vi phạm không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho chính mình mà còn đe dọa an toàn của những người cùng tham gia giao thông.