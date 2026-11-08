Lào Cai: Thanh niên đi xe máy bằng một bánh trên đường Âu Cơ bị tịch thu phương tiện

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Văn Phú xác minh, xử lý một trường hợp điều khiển xe mô tô bằng một bánh trên đường, đồng thời phát hiện nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác.

Ngày 7/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với M.Đ.V. (sinh năm 2007, trú tại thôn Thịnh Hưng, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) về nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát giao thông.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28/10/2026, M.Đ.V. đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21LA-043.20 trên đường Âu Cơ, phường Văn Phú, chở theo T.Đ.H. (sinh năm 2009, trú tại thôn Đào Kiều 1, xã Yên Bình). Trong quá trình di chuyển, V. có hành vi điều khiển xe bằng một bánh.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Văn Phú tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng xác định V. vi phạm 6 lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; xe không có gương chiếu hậu bên trái; điều khiển xe bằng một bánh; không có giấy phép lái xe; không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

M.Đ.V., T.Đ.H. cùng phương tiện vi phạm.

M.Đ.V., T.Đ.H. nhận quyết định xử phạt từ cơ quan chức năng.

Căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai xử phạt M.Đ.V. tổng số tiền 4,75 triệu đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện; góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.