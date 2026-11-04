Thiếu quan sát khi chuyển hướng, tài xế xe đầu kéo gây tai nạn chết người

Thiếu quan sát khi chuyển hướng, tài xế xe đầu kéo gây tai nạn chết người

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/9, Nguyễn Văn Lâm điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 99H-018.82, kéo theo sơ mi rơ-moóc biển kiểm soát 99R-007.89 lưu thông đến khu vực ngã tư đường tỉnh 295 giao với đường tỉnh 285B, thuộc phường Yên Phong. Khi thực hiện chuyển hướng rẽ phải, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe mô tô do bà Trần Thị M. (sinh năm 1968), trú tại xã Xuân Cẩm điều khiển, đi cùng chiều. Vụ va chạm khiến bà M. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh xảy ra 470 vụ tai nạn giao thông làm 285 người chết, 212 người bị thương. Trong đó có nhiều vụ tai nạn nguyên nhân do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát khi lưu thông trên đường.

Để kiềm chế tai nạn giao thông, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chủ quan, nóng vội khi điều khiển phương tiện hoặc chuyển hướng đột ngột khi chưa quan sát kỹ. Bởi chỉ một sơ suất trong quan sát, xử lý tình huống cũng có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, kéo theo trách nhiệm pháp lý đối với người vi phạm.