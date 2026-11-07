Lái xe đầu kéo gây tai nạn chết người trên quốc lộ 5 lĩnh án treo

Nguyễn Hữu Hà (sinh năm 1978 ở xã Lai Khê, Hải Phòng) bị tuyên phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo vì vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Hữu Hà tại phiên toà.

Sáng 6/11, Tòa án Nhân dân khu vực 12 tuyên phạt Nguyễn Hữu Hà 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, khoảng 16 giờ 35 ngày 26/6, Nguyễn Hữu Hà (có giấy phép lái xe ô tô theo quy định) lái xe ô tô đầu kéo 15C - 286.80, kéo theo sơ mi rơ - moóc 15RM - 012.29 lưu thông trên quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Khi đi đến km 39+500, đoạn qua thôn Phúc Cầu, xã Mao Điền, Hà lái xe không đúng làn đường quy định, thiếu chú ý quan sát nên không phát hiện xe mô tô 34H1 - 014.49 do anh Bùi Xuân Tuấn (xã Mao Điền) điều khiển đang lưu thông cùng chiều, cùng làn đường.

Do không bảo đảm an toàn khi điều khiển phương tiện, Hà đã để xe đầu kéo xảy ra va chạm khiến anh Tuấn ngã xuống đường, bị bánh xe chèn qua người và tử vong tại hiện trường.

Nguyễn Hữu Hà đã tự nguyện bồi thường gia đình anh Tuấn 300 triệu đồng. Đại diện theo ủy quyền của gia đình bị hại có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị can.