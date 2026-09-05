Thợ mỏ vào ca: Trực chiến ở độ sâu -100m

Nằm sâu dưới mực nước biển, những đường lò ở độ sâu -100m là "đại công trường" đầy thách thức của ngành khai thác than hầm lò. Ở độ sâu đặc thù này, người thợ mỏ phải đối mặt với áp lực đất đá cực lớn, nguy cơ bùng phát khí mỏ và nền nhiệt độ luôn ở ngưỡng gay gắt. Tuy nhiên, bằng sự kiên cường cùng việc ứng dụng công nghệ cơ giới hóa hiện đại, những người thợ vẫn miệt mài chinh phục lòng đất. Mỗi tấn than được khai thác từ độ sâu hàng trăm m không chỉ là thành quả lao động gian khổ, mà còn khẳng định bản lĩnh vượt khó và khát vọng làm chủ lòng đất của ngành Than.