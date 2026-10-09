Thông báo về việc thay đổi tên gọi, địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Quảng Yên thuộc Agribank Chi nhánh Quảng Yên Tây Quảng Ninh

Thông báo về việc thay đổi tên gọi, địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Quảng Yên thuộc Agribank Chi nhánh Quảng Yên Tây Quảng Ninh.

- Căn cứ Thông tư số 61/2025/TT-NHNN ngày 31/12/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại;

- Căn cứ quy chế số 1589/QC-HĐTV-TCNS ngày 31/12/2024 của Hội đồng thành viên Agribank về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Phòng giao dịch;

- Căn cứ văn bản số 3471/KV6 –QLGS1 ngày 23/9/2026 của Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Khu vực 6 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch;

- Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-NHNo-TCNS ngày 06/10/2026 của Tổng Giám đốc Agribank về thay đổi tên gọi, địa điểm Phòng giao dịch Quảng Yên thuộc Agribank Chi nhánh Quảng Yên Tây Quảng Ninh.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tây Quảng Ninh xin trân trọng thông báo thay đổi tên gọi, địa điểm Phòng giao dịch Quảng Yên thuộc Agribank Chi nhánh Quảng Yên Tây Quảng Ninh cụ thể như sau:

1. Thay đổi thông tin về tên gọi, địa điểm của Phòng giao dịch:

1.1. Tên gọi và địa điểm cũ:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Yên Tây Quảng Ninh - Phòng giao dịch Quảng Yên.

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Quảng Yên Tây Quảng Ninh - Phòng giao dịch Quảng Yên.

- Địa điểm: Số 37, phố Lê Lợi, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

1.2. Tên gọi và địa điểm mới:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Yên Tây Quảng Ninh - Phòng giao dịch Hà An.

- Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Quảng Yên Tây Quảng Ninh - Phòng giao dịch Hà An.

- Địa điểm: Số nhà 226, khu phố Thống Nhất, phường Hà An, thành phố Quảng Ninh, Việt Nam.

2. Thời gian thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch: 15/10/2026

Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh trân trọng thông báo.