Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh (Agribank Chi nhánh Quảng Ninh) thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh (Agribank Chi nhánh Quảng Ninh) thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 như sau:

1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:

Tên Chi nhánh

Vị trí tuyển dụng

lao động CMNV

Vị trí lao động đặc thù

Tín dụng

Kế toán

Lái xe

Agribank Chi nhánh Hoành Bồ Quảng Ninh

01

Agribank Chi nhánh Vân Đồn Quảng Ninh

01

Agribank Chi nhánh Ba Chẽ Quảng Ninh

01

Agribank Chi nhánh Cô Tô Quảng Ninh

01

01



2. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên dự tuyển:

- Người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; trình độ và năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí, chức danh lao động cần tuyển dụng.

2.1. Về độ tuổi: Đối với vị trí lao động chuyên môn nghiệp vụ: Ứng viên dự tuyển vị trí lao động chuyên môn nghiệp vụ có độ tuổi không quá 35, một số trường hợp cần thu hút lao động giỏi thì không quá 40 tuổi.

2.2. Về trình độ đào tạo:

- Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ Tín dụng, Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...).

- Đối với ứng viên dự tuyển vào các Chi nhánh thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khu vực biên giới; hải đảo và Chi nhánh, phòng giao dịch cách Trung tâm tỉnh, thành phố (hoặc trụ sở Chi nhánh loại I) trên 100 km có điều kiện đi lại khó khăn: Tối thiểu tốt nghiệp cao đẳng, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế,…); ưu tiên ứng viên là người địa phương, có đăng ký thường trú tại nơi Chi nhánh có chỉ tiêu tuyển dụng; có cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 05 năm nếu được tuyển dụng.

- Đối với vị trí lao động đặc thù lái xe: Đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo Quy định của Agribank.

2.3. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

2.4. Về lý lịch: Lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng,...

2.5. Chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

2.6. Yêu cầu:

- Ứng viên trúng tuyển vị trí lao động thừa hành phục vụ (lái xe): Phải ghi rõ vị trí công việc trong hợp đồng lao động và cam kết làm công việc trên, không được xin điều chuyển làm lao động chuyên môn nghiệp vụ khác.

- Ứng viên trúng tuyển vào làm việc tại một số khu vực khó tuyển dụng: Phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị ít nhất 05 năm nếu được tuyển dụng.

3. Hồ sơ tuyển dụng gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 (theo mẫu của Agribank) ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng. Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên lựa chọn 01 địa điểm làm việc theo danh sách nêu trên.

+ Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng Chi nhánh loại I phân công. Trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 05 năm (nếu được tuyển dụng).

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao công chứng: Bằng cấp chuyên môn, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học, chứng chỉ đào tạo khác; Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân còn hiệu lực.

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy tờ khác (nếu có).

Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp phát hiện hồ sơ đăng ký dự tuyển không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Quảng Ninh (Phòng Tổng hợp, Tầng 3 trụ sở Agribank Chi nhánh Quảng Ninh).

- Thời gian: Từ ngày 23/9/2026 đến ngày 30/9/2026 (Sáng từ 8h-11h30', Chiều từ 13h30'-17h; các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).

- Agribank Chi nhánh Quảng Ninh không nhận hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn, hồ sơ của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước đây.

5. Hình thức tuyển dụng:

5.1. Đối với tuyển dụng chuyên môn nghiệp vụ

Các ứng viên dự tuyển phải tham dự qua 3 vòng:

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2).

Đối với ứng viên dự tuyển vị trí Tín dụng, Kế toán có 3 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại các Công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG,...), ngân hàng lớn (VietinBank, Vietcombank, BIDV,...) hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường Đại học hàng đầu khối ngành kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại Thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Đại học RMIT; Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Đại học Cần Thơ), qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 3 mà không phải tham gia thi vòng 2.

- Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên máy tính.

- Vòng 3: Thi phỏng vấn.

5.2. Đối với tuyển dụng vị trí lao động đặc thù (lái xe): Tổ chức sơ tuyển hồ sơ + kiểm tra tay nghề lái xe + phỏng vấn.

Hội đồng tuyển dụng Agribank Chi nhánh Quảng Ninh sẽ có thông báo cụ thể đến các ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi. Ứng viên vui lòng không thay đổi số điện thoại trong thời gian dự tuyển vào Agribank Chi nhánh Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Tổng hợp qua điện thoại số 0967924289; 0913080499.

Agribank Chi nhánh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG