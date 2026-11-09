Thông cáo báo chí số 21, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Thứ hai, ngày 9/11/2026, ngày làm việc thứ hai mươi mốt, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

BUỔI SÁNG

Từ 8 giờ đến 8 giờ 10 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 471 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 471 đại biểu tán thành (bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Từ 8 giờ 10 phút đến 11 giờ 30 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại phiên thảo luận có 27 đại biểu phát biểu, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của các dự thảo Luật cũng như việc giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13/5/2016 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung:

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội: các đại biểu góp ý về: phạm vi đối tượng, điều kiện, trách nhiệm tham gia và đóng góp của các bên có liên quan, nhất là đối với người lao động làm việc không có quan hệ lao động, lao động trên nền tảng số; việc đánh giá tác động, lộ trình thực hiện và tính khả thi bảo đảm phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng; việc mở rộng danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; tiêu chí lựa chọn, cơ chế quản lý, giám sát, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm quản lý nhà nước của các chủ thể có liên quan, nhất là Hội đồng quản lý quỹ, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính và Chính phủ; việc bảo đảm nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả và quyền lợi lâu dài của người tham gia; việc quản lý, sử dụng quỹ, tổ chức thực hiện chính sách, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm: các đại biểu góp ý về: việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động cho thuê lại lao động, chuyển từ cấp giấy phép sang thông báo hoạt động, gắn với tăng cường hậu kiểm, xác định rõ trách nhiệm pháp lý và bảo đảm quyền lợi của người lao động; thẩm quyền và tổ chức thực hiện chức năng thanh tra lao động; phân định trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới, hoạt động chữ thập đỏ; điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ, dịch vụ việc làm và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ; cơ quan đầu mối, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong quản lý nhà nước về hoạt động chữ thập đỏ; chế độ nghỉ lễ, tết; tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Luật với Luật Đầu tư và các luật có liên quan.

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động: các đại biểu góp ý về: việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới phương thức quản lý hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện; cơ chế để công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện quyền đại diện, bảo vệ người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở; quy định về khai báo, điều tra tai nạn lao động; quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý; cơ chế bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động không có quan hệ lao động, lao động khu vực phi chính thức và lao động trên nền tảng số phù hợp với đặc điểm công việc và mức độ rủi ro của từng nhóm đối tượng; việc bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa 3 dự án luật và hệ thống pháp luật hiện hành; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy phân cấp, phân quyền và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

BUỔI CHIỀU

Từ 14 giờ đến 14 giờ 10 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả như sau: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 469 đại biểu tán thành (bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt).

Từ 14 giờ 10 phút đến 17 giờ 00 phút: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tại phiên thảo luận có 25 đại biểu phát biểu, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của 2 dự thảo Luật. Bên cạnh đó, để tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung:

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, các đại biểu tập trung cho ý kiến về:

(1) Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh: Các đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền, nguyên tắc và phương pháp xác định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; mối quan hệ giữa giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông thường và giá dịch vụ theo yêu cầu; việc bảo đảm quyền tự chủ của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần gắn với trách nhiệm công khai, minh bạch và kiểm soát giá, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân; hoàn thiện cơ chế quản lý thiết bị y tế theo mức độ rủi ro, vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; quy định rõ trách nhiệm quản lý, công khai, liên thông và kiểm chứng dữ liệu về giá mua ban đầu, chi phí vật tư tiêu hao, bảo trì, bảo dưỡng, phần mềm và các chi phí liên quan trong quá trình sử dụng thiết bị y tế.

(2) Đối với Luật Dược: Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế công bố và quản lý giá bán buôn thuốc dự kiến; làm rõ các trường hợp được công bố giá sau khi bán lô thuốc đầu tiên, tiêu chí áp dụng, thời hạn công bố và trách nhiệm kiểm tra, hậu kiểm; nghiên cứu cắt giảm các khâu trung gian trong phân phối, tăng cường liên thông dữ liệu về giá và kiểm soát giá thuốc xuyên suốt từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến phân phối, đấu thầu và sử dụng; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở kinh doanh dược trong việc công khai, bảo đảm tính chính xác, trung thực của thông tin về giá thuốc.

(3) Đối với Luật Trẻ em: Các đại biểu đề nghị duy trì cơ chế phối hợp liên ngành, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác bảo vệ trẻ em; thiết lập cơ chế quản lý thay thế, bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, năng lực nhân sự, công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm phối hợp và cơ chế bảo vệ khẩn cấp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

(4) Đối với Luật Người khuyết tật: Các đại biểu đề nghị làm rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục và tiêu chí xác định mức độ khuyết tật theo hướng khách quan, thuận lợi, giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại cho người khuyết tật, nhất là người sinh sống tại vùng sâu, vùng xa.

(5) Đối với Luật Người cao tuổi: Các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về điều kiện hoạt động và tiêu chuẩn chất lượng, an toàn tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm quản lý, giám sát và xử lý vi phạm, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động chăm sóc, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người cao tuổi.

(6) Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: Có ý kiến đại biểu đề nghị rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa Luật Bảo hiểm y tế với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, nhất là các quy định về số lượng giường lưu tối đa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phạm vi, mức hưởng bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

- Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Các đại biểu tập trung cho ý kiến về: giải thích từ ngữ; độ tuổi sử dụng thuốc lá; cấm hút thuốc lá theo thế hệ; địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn; địa điểm cấm bán thuốc lá; cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới; phạm vi cấm trưng bày thuốc lá, các trường hợp ngoại lệ, rà soát quy định cấm bán thuốc lá trên môi trường điện tử; quy định chuyển tiếp.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THỨ BA, ngày 10/11/2026

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về các dự án Luật: (1) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về: (1) Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (2) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; (3) Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật; (4) Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: cao tốc Bảo Hà-Lai Châu, đoạn Bảo Hà-Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum; cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.