Rộn ràng “Đêm hội trăng rằm” tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh

Tối 20/9, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phối hợp tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị.

Đông đảo các cháu thiếu nhi cùng phụ huynh tham gia "Đêm hội trăng rằm" của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.

Tại đêm hội, các em thiếu nhi được hòa mình vào không gian Trung thu rộn ràng, lung linh sắc màu với màn múa lân sư rồng, các tiết mục văn nghệ vui tươi, màn ảo thuật đặc sắc cùng nhiều trò chơi vận động, đố vui hấp dẫn gắn với những câu chuyện quen thuộc về Chú Cuội, Chị Hằng. Những hoạt động sôi nổi đã mang đến cho các em một đêm Trung thu vui tươi, ấm áp và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Tiết mục văn nghệ tươi vui do các cháu thiếu nhi tự tin biểu diễn trên sân khấu.

Màn biểu diễn ảo thuật biến hóa kỳ thú mang lại sự hào hứng cho các khán giả nhí.

Nhân dịp này, Ban Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã trao các phần quà động viên các em có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, tiêu biểu trong năm học vừa qua. Những món quà là lời ghi nhận, khích lệ tinh thần hiếu học, đồng thời gửi gắm niềm tin, tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và tiếp tục nỗ lực đạt nhiều thành tích cao hơn.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trao quà tuyên dương các cháu con cán bộ CNVCLĐ có thành tích học tập xuất sắc tiêu biểu.

Chương trình Trung thu “Đêm hội trăng rằm 2026” không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em thiếu nhi mà còn góp phần giúp các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống, từ đó thêm trân trọng và có ý thức gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu của dân tộc.

Không khí chương trình thêm sôi động với các trò chơi tập thể vui nhộn, thử tài nhanh trí và tinh thần đoàn kết.

Niềm vui rạng rỡ của các cháu nhỏ khi nhận những phần quà ý nghĩa sau các câu hỏi đố vui Trung thu.

Chương trình thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đối với công tác chăm lo đời sống tinh thần, chăm sóc và giáo dục con em người lao động. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong đơn vị, tạo động lực để cán bộ, nhân viên yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan.