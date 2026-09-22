Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra đêm Trung thu tại phường Bãi Cháy

Vào 19h30 ngày 25/9 (tức đêm rằm Trung thu), từ tuyến đường bao biển Kỳ Quan, đường Hạ Long đến khu vực VUI-Fest Ha Long (phường Bãi Cháy) sẽ diễn ra lễ diễu hành đoàn xe mô hình đèn Trung thu kết hợp chuỗi hoạt động phá cỗ, biểu diễn nghệ thuật và màn pháo hoa rực sáng bên vịnh Hạ Long.

Đội lân rồng, các vũ công cùng các xe hoạt náo trong đêm Trung thu năm 2025 tổ chức tại Bãi Cháy.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Sun Group tổ chức lễ rước đèn Trung thu quy mô lớn tại Quảng Ninh, đưa những biểu tượng quen thuộc của đêm rằm xuống phố, kết hợp múa lân rồng, biểu diễn nghệ thuật, phá cỗ và bắn pháo hoa rực sáng bên vịnh Hạ Long.

Trên hành trình từ đường bao biển Kỳ Quan qua đường Hạ Long, vòng xuyến Bãi Cháy, trở lại tuyến ven vịnh, đoàn xe sẽ diễu hành với hàng loạt tạo hình lấy cảm hứng từ Trung thu và văn hóa dân gian, như: Thỏ Ngọc, Thánh Gióng, cá chép, phượng, lân, hoa sen, rùa... Những mô hình được đặt trên những chiếc xe buggy, xe tải nối dài thành một đoàn rước lung linh sắc màu giữa phố biển vào đêm trăng rằm.

Đội lân rồng, các vũ công cùng các xe hoạt náo cùng nhập đoàn, vừa biểu diễn vừa tương tác với du khách và người dân trên khắp các tuyến đường. Âm thanh trống hội, sự tham gia của người dân, du khách cùng ánh sáng rực rỡ từ các mô hình hứa hẹn tạo nên một khung cảnh rộn rã vào dịp Trung thu. Đây không chỉ là một màn trình diễn diễu hành, mà là sự kết hợp của nghệ thuật thị giác, văn hóa dân gian và tinh thần “carnival” (lễ hội), đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Du khách đến Quảng Ninh thường xuyên được thưởng thức những màn pháo hoa nghệ thuật vào những tối trong tuần.

Đoàn xe sau đó sẽ hội tụ tại khu vực Ngọn Hải Đăng, nơi phần hội được nối tiếp với màn phá cỗ đặc trưng Trung thu. Điểm nhấn của đêm hội là màn kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật đặc biệt, dự kiến kéo dài tới 10 phút, hứa hẹn tạo nên một khung cảnh huyền ảo lung linh trong đêm trăng rằm.

Với chuỗi hoạt động từ rước đèn, phá cỗ đến đại tiệc ánh sáng, Trung thu tại Quảng Ninh được kỳ vọng trở thành một sự kiện văn hóa, giải trí hấp dẫn, tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách, góp phần thu hút khách đến Quảng Ninh trong dịp lễ và kéo dài thời gian lưu trú tại điểm đến.