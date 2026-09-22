Vui Trung thu "Trăng ấm Đồng Quặng” tại xã Thống Nhất

Tối 22/9, tại Trường TH và THCS Thống Nhất (cơ sở 2), xã Thống Nhất, Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương, CLB Ngân hàng máu sống 24h và các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình Tết Trung thu "Trăng ấm Đồng Quặng”, mang đến cho các em học sinh một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.

Các em thiếu nhi thích thú với tiết mục múa lân đặc sắc.

Với chủ đề "Trăng ấm Đồng Quặng”, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm gồm cắt tóc miễn phí, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, múa lân và phá cỗ đón Trung thu. Đặc biệt, các em cùng tham gia rước đèn theo đoàn múa lân, tạo không khí rộn ràng, vui tươi trong đêm hội. Các tiết mục múa chuông và múa sạp mang đến không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Dao góp phần làm nên nét đặc sắc của chương trình.

Ban Tổ chức trao tặng 352 suất quà cho học sinh nhà trường.

Ban Tổ chức trao tặng 18 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 352 suất quà cho học sinh nhà trường; đồng thời trao 2 suất học bổng, 18 xe đạp và 30 ba lô cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị hơn 160 triệu đồng. Những phần quà thiết thực là nguồn động viên để các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập.

Các em nhỏ hân hoan phá cỗ Trung thu.

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chương trình góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ em, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn; qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.