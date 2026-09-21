Chương trình “Trung thu Di sản - Trăng rằm Yên Tử 2026”

Ngày 20/9, tại khuôn viên Chùa Trình (Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử), phường Yên Tử tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu Di sản – Trăng rằm Yên Tử 2026”. Chương trình thu hút hơn 5.000 lượt người dân trên địa bàn tham gia, mang đến một ngày hội ý nghĩa cho thiếu nhi, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của vùng đất Yên Tử.
Với nhiều hoạt động phong phú, chương trình đã tạo không khí Trung thu vui tươi, đầm ấm cho các em thiếu nhi. Điểm nhấn là cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới Yên Tử và thành phố Quảng Ninh, cùng các phần thi trưng bày mâm ngũ quả, dạ hội hóa trang.
Thông qua các hoạt động vui chơi, tìm hiểu, các em có thêm cơ hội khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương theo cách gần gũi, sinh động.
Tại Đêm hội trăng rằm, các em được nghe thư chúc Tết Trung thu của Bác Hồ, thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; nhận quà Trung thu của thành phố Quảng Ninh. Những phần quà cũng được trao tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Được tổ chức trong năm đầu tiên Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, chương trình Trung thu tại Yên Tử mang thêm ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, mà còn thể hiện sự quan tâm của Thành phố và phường Yên Tử đối với thế hệ tương lai; đồng thời góp phần gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa những giá trị văn hóa của Yên Tử trong đời sống cộng đồng.
Việc lựa chọn Chùa Trình (Yên Tử) làm không gian tổ chức cũng tạo nên nét riêng cho chương trình, giúp các em được vui Tết Trung thu trong chính không gian văn hóa của quê hương, từ đó thêm hiểu, thêm yêu và có ý thức gìn giữ những giá trị di sản.
Đêm hội khép lại với hoạt động phá cỗ Trung thu, bắn pháo bông và đốt lửa trại, mang đến những khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ cho thiếu nhi và người dân địa phương.
Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình: