Chương trình “Trung thu Di sản - Trăng rằm Yên Tử 2026”

Ngày 20/9, tại khuôn viên Chùa Trình (Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử), phường Yên Tử tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu Di sản – Trăng rằm Yên Tử 2026”. Chương trình thu hút hơn 5.000 lượt người dân trên địa bàn tham gia, mang đến một ngày hội ý nghĩa cho thiếu nhi, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của vùng đất Yên Tử.

Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi phường Yên Tử biểu diễn tại chương trình.

Với nhiều hoạt động phong phú, chương trình đã tạo không khí Trung thu vui tươi, đầm ấm cho các em thiếu nhi. Điểm nhấn là cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới Yên Tử và thành phố Quảng Ninh, cùng các phần thi trưng bày mâm ngũ quả, dạ hội hóa trang.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự chương trình thu Di sản – Trăng rằm Yên Tử 2026.

Thông qua các hoạt động vui chơi, tìm hiểu, các em có thêm cơ hội khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương theo cách gần gũi, sinh động.

Tại Đêm hội trăng rằm, các em được nghe thư chúc Tết Trung thu của Bác Hồ, thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; nhận quà Trung thu của thành phố Quảng Ninh. Những phần quà cũng được trao tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, tặng quà cho thiếu nhi phường Yên Tử.

Được tổ chức trong năm đầu tiên Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, chương trình Trung thu tại Yên Tử mang thêm ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi, mà còn thể hiện sự quan tâm của Thành phố và phường Yên Tử đối với thế hệ tương lai; đồng thời góp phần gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa những giá trị văn hóa của Yên Tử trong đời sống cộng đồng.

Lãnh đạo phường Yên Tử và đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh tặng quà Trung thu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Việc lựa chọn Chùa Trình (Yên Tử) làm không gian tổ chức cũng tạo nên nét riêng cho chương trình, giúp các em được vui Tết Trung thu trong chính không gian văn hóa của quê hương, từ đó thêm hiểu, thêm yêu và có ý thức gìn giữ những giá trị di sản.

Đêm hội khép lại với hoạt động phá cỗ Trung thu, bắn pháo bông và đốt lửa trại.

Đêm hội khép lại với hoạt động phá cỗ Trung thu, bắn pháo bông và đốt lửa trại, mang đến những khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ cho thiếu nhi và người dân địa phương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

100 học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn phường Yên Tử tham gia thi Rung chuông vàng tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới Yên Tử và thành phố Quảng Ninh.

Các em học sinh hào hứng trả lời những câu hỏi kiến thức về địa phương.

học sinh trường Tiểu học và THCS Phương Nam xuất sắc chiến thắng cuộc thi và trở thành người rung chuông vàng.

Các trường trên địa bàn tham gia bày biện, trang trí mâm ngũ quả.

Nhiều mâm ngũ quả được bày biện đẹp mắt, gắn với các nét văn hóa truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

Phần thi dạ hội hóa trang...

...hấp dẫn với các trang phục được thiết kế bằng các chất liệu tái chế và phần trình diễn tự nhiên của các em học sinh.

không gian nghệ thuật vui tươi, giàu bản sắc văn hóa tại chương trình.

Các em thiếu nhi hòa mình vào những vũ điệu đón hội trăng rằm.

Các tiết mục được chuẩn bị công phu đem lại không khí vui tươi tại chương trình.

Các em nhỏ thích thú với phần biểu diễn múa lân.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia thi rung chuông vàng.

Màn đốt lửa trại khép lại đêm hội vui tươi và ý nghĩa.