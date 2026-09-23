"Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại phường Móng Cái 1

Tối 22/9, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh phối hợp với phường Móng Cái 1 tổ chức chương trình Trung thu với Chủ đề: "Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Chương trình Trung thu "Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được tổ chức với phần văn nghệ đặc sắc, múa lân, phá cỗ trông trăng… nhằm mang lại một mùa Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho các em học sinh ở khu vực biên giới Móng Cái, động viên các em thiếu niên, nhi đồng của phường Móng Cái 1; các em học sinh trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án "Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” trên địa bàn phường Móng Cái 1, phường Móng Cái 2, phường Móng Cái 3, xã Hải Ninh, xã Hải Sơn do cán bộ chiến sĩ BĐBP thành phố nhận nuôi và đỡ đầu.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 và Thượng tá Lê Quang Chiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP thành phố, tặng quà cho các học sinh "Con nuôi đồn biên phòng”.

Tại chương trình, nhân dịp Tết trung thu năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phối hợp với phường Móng Cái 1 tặng quà cho Trường TH&THCS Trà Cổ (điểm trường Bình Ngọc 2); tặng 24 suất quà cho các cháu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án "Cán bộ chiến sĩ Quân đội Nâng bước em tới trường” trên các địa bàn phường Móng Cái 1, 2, 3, xã Hải Sơn, xã Hải Ninh (trị giá 24 triệu đồng); hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 16 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 22 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập tại Trường TH&THCS Trà Cổ (điểm trường Bình Ngọc 2), mỗi suất 1 triệu đồng, tổng trị giá 38 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng để tổ chức hoạt động vui Trung thu, phá cỗ cho học sinh Trường TH&THCS Trà Cổ.

Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và phường Móng Cái 1 vào thế hệ tương lai nơi địa đầu Tổ quốc, mang đến cho các em một Tết Trung thu thật vui tươi, ấm áp và tràn đầy yêu thương.