Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Cộng hòa Singapore

Hôm nay, ngày 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức tới Cộng hòa Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất.

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, hôm nay, ngày 24/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức tới Cộng hòa Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất, từ ngày 24 đến 25/8.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường, Thứ trưởng Ngoại giao.

Các đồng chí: Bùi Anh Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý đồng chí Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Nội vụ; Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore.

Chuyến thăm Singapore của đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Singapore; chủ trì cuộc họp đầu tiên nhằm cụ thể hóa cơ chế Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore đã được lãnh đạo hai bên nhất trí thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 vừa qua.

Chuyến thăm phản ánh bước phát triển mới về chất trong quan hệ giữa hai Đảng, tạo thêm nền tảng chính trị và động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore đi vào chiều sâu; đồng thời thể hiện quyết tâm của hai bên đưa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đi vào thực tiễn.